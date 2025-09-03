Відео
Головна Одеса Відпочинок в Одесі — наскільки сьогодні прогрілася вода у морі

Відпочинок в Одесі — наскільки сьогодні прогрілася вода у морі

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 05:37
Погода в Одесі 3 вересня та температура моря
Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 вересня, в день в Одесі буде теплим і без опадів. У місті очікується до +29 °C вдень та +19 °C уночі, а море й досі буде теплим та комфортним для купання. В області спека до +32 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Дощ синоптики не прогнозують. Температура повітря вдень складе +27...+29 °C, уночі +17...+19 °C.

Читайте також:

Погода на Одещині

На Одещині також очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень підніметься +27...+32 °C, а вночі впаде до +14...+19 °C. Видимість на автошляхах добра.

Одеса
Погода в Одесі та області. Фото:скриншот

Яка температура морської води

Море сьогодні також потішить теплою температурою — +20...+21 °C. Тож відпочивальники зможуть ще насолодитися купальним сезоном.

Пожежна небезпека

Крім того, погодні умови на Одещині сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, ми писали що синоптик Наталія Діденко прогнозувала на сьогодні антициклон. Також ми писали, де очікувати дощі в Україні сьогодні.

 

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
