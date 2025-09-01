Погода в Одесі 1 вересня — яка температура моря

Перший день осені в Одесі — чи холодна морська вода
Сьогодні, 1 вересня, Одеса зустрічає день з мінливою хмарністю та невеликим дощем увечері. Попри календарну осінь, температура повітря вдень триматиметься в межах +24…+26 °С, а море все ще зберігає приємне тепло.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Яка температура морської води в Одесі
За даними синоптиків, температура морської води становить +20…+21 °С, тож купальний сезон продовжується.
Погода в Одесі
Вночі в місті очікується +18…+20 °С, вдень +24…+26 °С. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с. Удень є невелика ймовірність дощу — до 10%.
Погода в Одеській області
В області також мінлива хмарність. У другій половині дня можливий короткочасний дощ і грози. Вночі та вранці місцями утвориться туман із видимістю 500-1000 метрів. Повітря прогріється від +15…+20 °С вночі до +24…+29 °С вдень.
На дорогах області водіям радять бути обережними через туман і знижену видимість у ранкові години.
Пожежна небезпека на Одещині
Окрім цього, погодні умови на Одещині сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.
Нагадаємо, сьогодні майже по всій території України очікується суха погода, без істотних опадів. Також ми повідомляли, що уже після 20 вересня очікується різке зниження температур.
Читайте Новини.LIVE!