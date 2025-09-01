Погода в Одесі 1 вересня — яка температура моря

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 вересня, Одеса зустрічає день з мінливою хмарністю та невеликим дощем увечері. Попри календарну осінь, температура повітря вдень триматиметься в межах +24…+26 °С, а море все ще зберігає приємне тепло.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Яка температура морської води в Одесі

За даними синоптиків, температура морської води становить +20…+21 °С, тож купальний сезон продовжується.

Погода в Одесі

Вночі в місті очікується +18…+20 °С, вдень +24…+26 °С. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с. Удень є невелика ймовірність дощу — до 10%.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

В області також мінлива хмарність. У другій половині дня можливий короткочасний дощ і грози. Вночі та вранці місцями утвориться туман із видимістю 500-1000 метрів. Повітря прогріється від +15…+20 °С вночі до +24…+29 °С вдень.

На дорогах області водіям радять бути обережними через туман і знижену видимість у ранкові години.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Пожежна небезпека на Одещині

Окрім цього, погодні умови на Одещині сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, сьогодні майже по всій території України очікується суха погода, без істотних опадів. Також ми повідомляли, що уже після 20 вересня очікується різке зниження температур.