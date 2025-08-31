Відео
Головна Одеса Море в Одесі прогрівається — яка температура води сьогодні

Море в Одесі прогрівається — яка температура води сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 05:32
Погода в Одесі 31 серпня – температура морської води та повітря
Дівчина купається у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Останній день серпня в Одесі буде теплим і без дощів. У місті очікується до +30 °C вдень та +20 °C уночі, а море залишиться комфортним для купання. В області місцями можливі короткочасні грози та спека до +34 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Синоптики повідомляють, що 31 серпня Одеса зустріне з мінливою хмарністю. Вдень опадів не прогнозують, але ввечері можливий короткочасний дощ. Температура повітря вдень складе +26...+30 °C, уночі +18...+20 °C.

Море прогрівається — яка температура води сьогодні - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Яка температура морської води

Особливу увагу синоптики звертають на море, його температура тримається на рівні +20...+21 °C. Це дозволяє ще кілька днів насолоджуватися купальним сезоном.

Погода в Одеській області

В області ситуація більш контрастна: у другій половині дня місцями очікується короткочасний дощ і грози, вдень температура сягатиме +26...+31 °C, а подекуди підніметься й до +34 °C. Уночі прогнозують слабкий туман, який збережеться й вранці у вигляді серпанку. Видимість на автошляхах може знижуватися до 500 метрів.

Море прогрівається — яка температура води сьогодні - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Пожежна небезпека на Одещині

Окрім цього, погодні умови на Одещині сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про спеку, яка накриє Україну у перші дні осені, і повідомила, що в країні пануватиме антициклон. Також ми писали, про павуків-аргіоп, яких зараз можна зустріти на одеському узбережжі.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
