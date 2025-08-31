Погода в Одессе 31 августа - температура морской воды и воздуха

Девушка купается в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Последний день августа в Одессе будет теплым и без дождей. В городе ожидается до +30 °C днем и +20 °C ночью, а море останется комфортным для купания. В области местами возможны кратковременные грозы и жара до +34 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Синоптики сообщают, что 31 августа Одесса встретит с переменной облачностью. Днем осадков не прогнозируют, но вечером возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +26...+30 °C, ночью +18...+20 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Какая температура морской воды

Особое внимание синоптики обращают на море, его температура держится на уровне +20...+21 °C. Это позволяет еще несколько дней наслаждаться купальным сезоном.

Погода в Одесской области

В области ситуация более контрастная: во второй половине дня местами ожидается кратковременный дождь и грозы, днем температура будет достигать +26...+31 °C, а местами поднимется и до +34 °C. Ночью прогнозируют слабый туман, который сохранится и утром в виде дымки. Видимость на автодорогах может снижаться до 500 метров.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Пожарная опасность в Одесской области

Кроме этого, погодные условия в Одесской области будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о жаре, которая накроет Украину в первые дни осени, и сообщила, что в стране будет господствовать антициклон. Также мы писали, о пауках-аргиоп, которых сейчас можно встретить на одесском побережье.