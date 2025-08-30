Погода в Одессе 31 августа 2025 года - прогноз на день

Люди гуляют по аллее. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Последний день лета, 31 августа, в Одессе будет солнечным и жарким. Осадков синоптики не прогнозируют, а температура днем поднимется до +30 °C. Ночью и утром будет комфортнее — около +21 °C, но уже днем жара будет ощущаться сильнее. Ветер будет умеренным, поэтому жара будет казаться еще более ощутимой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью температура составит +21 °C, будет ощущаться как +22 °C. Утро тоже будет относительно прохладным — +21 °C, с легким ветром до 2 м/с.

Днем жара вернется в полную силу: столбики термометров поднимутся до +30 °C, а ощущаться будет как +33 °C. Ветер до 3 м/с не спасет от ощущения духоты.

Вечером температура снизится лишь до +28 °C, и даже при ветре до 6 м/с жара будет ощущаться как +30 °C.

Солнце взойдет в 06:16 и зайдет в 19:38, продолжительность дня составит 13 часов 22 минуты.

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза.

Ночью местами слабый туман.

Ветер юго-западный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +16...+21 °С, днем +26...+31 °С, местами до +34 °С.

Пожарная опасность в Одесской области

Кроме этого, погодные условия в Одесской области будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

