Главная Одесса Жара возвращается — какая температура воздуха будет в Одессе

Жара возвращается — какая температура воздуха будет в Одессе

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 16:44
Погода в Одессе 31 августа 2025 года - прогноз на день
Люди гуляют по аллее. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Последний день лета, 31 августа, в Одессе будет солнечным и жарким. Осадков синоптики не прогнозируют, а температура днем поднимется до +30 °C. Ночью и утром будет комфортнее — около +21 °C, но уже днем жара будет ощущаться сильнее. Ветер будет умеренным, поэтому жара будет казаться еще более ощутимой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью температура составит +21 °C, будет ощущаться как +22 °C. Утро тоже будет относительно прохладным — +21 °C, с легким ветром до 2 м/с.
Днем жара вернется в полную силу: столбики термометров поднимутся до +30 °C, а ощущаться будет как +33 °C. Ветер до 3 м/с не спасет от ощущения духоты.
Вечером температура снизится лишь до +28 °C, и даже при ветре до 6 м/с жара будет ощущаться как +30 °C.
Солнце взойдет в 06:16 и зайдет в 19:38, продолжительность дня составит 13 часов 22 минуты.

Спека повертається — яка температура повітря буде в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Без существенных осадков.
  • Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ночью местами слабый туман.
  • Ветер юго-западный, днем южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +16...+21 °С, днем +26...+31 °С, местами до +34 °С.
Спека повертається — яка температура повітря буде в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Пожарная опасность в Одесской области

Кроме этого, погодные условия в Одесской области будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о жаре, которая накроет Украину в первые дни осени, в стране будет царить антициклон. Также мы писали, что в сентябре Землю накроет несколько мощных волн магнитных бурь, они больше всего ожидаются в начале месяца.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
