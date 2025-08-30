Погода в Одесі 31 серпня 2025 року — прогноз на день

Люди гуляють алеєю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Останній день літа, 31 серпня, в Одесі буде сонячним і спекотним. Опадів синоптики не прогнозують, а температура вдень підвищиться до +30 °C. Уночі та вранці буде комфортніше — близько +21 °C, але вже вдень спека відчуватиметься сильніше. Вітер буде помірним, тож спека здаватиметься ще більш відчутною.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Уночі температура становитиме +21 °C, а відчуватиметься як +22 °C. Ранок теж буде відносно прохолодним — +21 °C, з легким вітром до 2 м/с.

Удень спека повернеться на повну: стовпчики термометрів піднімуться до +30 °C, а відчуватиметься як +33 °C. Вітер до 3 м/с не врятує від відчуття духоти.

Увечері температура знизиться лише до +28 °C, і навіть при вітрі до 6 м/с спека відчуватиметься як +30 °C.

Сонце зійде о 06:16 і зайде о 19:38, тривалість дня становитиме 13 годин 22 хвилини.

Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

У другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза.

Вночі місцями слабкий туман.

Вітер південно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.

Температура вночі +16...+21 °С, вдень +26...+31 °С, місцями до +34 °С.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Пожежна небезпека на Одещині

Окрім цього, погодні умови на Одещині сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про спеку, яка накриє Україну у перші дні осені, в країні пануватиме антициклон. Також ми писали, що у вересні Землю накриє кілька потужних хвиль магнітних бур, які найбільше очікуються на початку місяця.