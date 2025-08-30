Погода в Одесі 31 серпня 2025 року — прогноз на день

Спека повертається — яка температура повітря буде в Одесі завтра
Останній день літа, 31 серпня, в Одесі буде сонячним і спекотним. Опадів синоптики не прогнозують, а температура вдень підвищиться до +30 °C. Уночі та вранці буде комфортніше — близько +21 °C, але вже вдень спека відчуватиметься сильніше. Вітер буде помірним, тож спека здаватиметься ще більш відчутною.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Уночі температура становитиме +21 °C, а відчуватиметься як +22 °C. Ранок теж буде відносно прохолодним — +21 °C, з легким вітром до 2 м/с.
Удень спека повернеться на повну: стовпчики термометрів піднімуться до +30 °C, а відчуватиметься як +33 °C. Вітер до 3 м/с не врятує від відчуття духоти.
Увечері температура знизиться лише до +28 °C, і навіть при вітрі до 6 м/с спека відчуватиметься як +30 °C.
Сонце зійде о 06:16 і зайде о 19:38, тривалість дня становитиме 13 годин 22 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- У другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза.
- Вночі місцями слабкий туман.
- Вітер південно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +16...+21 °С, вдень +26...+31 °С, місцями до +34 °С.
Пожежна небезпека на Одещині
Окрім цього, погодні умови на Одещині сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.
