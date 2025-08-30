Видео
Главная Одесса На одесском побережье появились "пауки-осы" — чем опасны

На одесском побережье появились "пауки-осы" — чем опасны

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 15:40
Паук-оса в Одесской области - опасность и польза аргиопы
Паук, который поселился на одесском побережье. Фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

На песчаных пересыпях Тузловских лиманов все чаще можно встретить пауков-аргиоп, которых называют "пауками-осами" из-за яркой желто-черной окраски. Укус такого паука может быть болезненным, но для большинства людей он не представляет угрозы.

Об этом сообщил сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы", эколог Иван Русев.

На одеському узбережжі з’явилися "павуки-оси" — чим небезпечні - фото 1
Сообщение Ивана Русева. Фото: скриншот из Facebook

Пауки на одесском побережье

По его словам, их паутины можно увидеть на песчаных пересыпях, в полях и даже вдоль дорог. Самки аргиопы достигают размера 1,5 см, а самцы — до 0,7 см. Их легко узнать по характерному зигзагу в центре паутины. В колониях, которые формируются возле водоемов или в зарослях тростника, может жить до нескольких десятков таких пауков.

"Аргиопы — это естественные регуляторы численности комаров и мошек. Они помогают сохранять баланс в природе. Людям не стоит их бояться, если не провоцировать паука. Он кусает только в случае прямой угрозы", — объясняет эколог Иван Русев.

На одеському узбережжі з’явилися "павуки-оси" — чим небезпечні - фото 2
Паук аргиопа на побережье Одесской области. Фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

Чем опасен укус паука

Он говорит, что укус паука похож на пчелиный: болезненный, но непродолжительный. У большинства людей он вызывает лишь легкое покраснение и отек, который быстро проходит. Однако детям и людям с аллергией стоит быть осторожными — у них могут появиться более серьезные симптомы, тогда надо сразу обращаться к врачу.

"Природа всегда предупреждает нас яркими цветами — не трогайте и не будет проблем. Пауки-осы не угрожают жизни человека, но их роль для экосистемы чрезвычайно важна", — отмечает Русев.

На одеському узбережжі з’явилися "павуки-оси" — чим небезпечні - фото 3
Паук плетет паутину. Фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

Напомним, в Черное море вернулся морской дракон. Также мы писали, что в море снова появились скаты-хвостоколы — рыба с ядовитым шипом на хвосте.

Одесса природа пауки Одесская область насекомые Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
