Павук-оса на Одещині — небезпека та користь аргіопи

Павук, який оселився на одеському узбережжі. Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

На піщаних пересипах Тузлівських лиманів все частіше можна зустріти павуків-аргіоп, яких називають "павуками-осами" через яскраве жовто-чорне забарвлення. Укус такого павука може бути болісним, але для більшості людей він не становить загрози.

Про це повідомив співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани", еколог Іван Русєв.

Допис Івана Русєва. Фото: скриншот з Facebook

Павуки на одеському узбережжі

За його словами, їхні павутини можна побачити на піщаних пересипах, у полях та навіть уздовж доріг. Самки аргіопи досягають розміру 1,5 см, а самці — до 0,7 см. Їх легко впізнати за характерним зигзагом у центрі павутини. У колоніях, що формуються біля водойм чи в заростях очерету, може жити до кількох десятків таких павуків.

"Аргіопи – це природні регулятори чисельності комарів та мошок. Вони допомагають зберігати баланс у природі. Людям не варто їх боятися, якщо не провокувати павука. Він кусає лише у випадку прямої загрози", — пояснює еколог Іван Русєв.

Павук аргіопа на узбережжі Одещини. Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

Чим небезпечний укус павука

Він каже, що укус павука схожий на бджолиний: болісний, але нетривалий. У більшості людей він викликає лише легке почервоніння та набряк, що швидко минає. Проте дітям і людям з алергією варто бути обережними — у них можуть з’явитися серйозніші симптоми, тоді треба одразу звертатися до лікаря.

"Природа завжди попереджає нас яскравими кольорами — не чіпайте, і не буде проблем. Павуки-оси не загрожують життю людини, але їхня роль для екосистеми надзвичайно важлива", — наголошує Русєв.

Павук плете павутиння. Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

