На одеському узбережжі з'явилися "павуки-оси" — чим небезпечні

На одеському узбережжі з’явилися "павуки-оси" — чим небезпечні

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 15:40
Павук-оса на Одещині — небезпека та користь аргіопи
Павук, який оселився на одеському узбережжі. Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

На піщаних пересипах Тузлівських лиманів все частіше можна зустріти павуків-аргіоп, яких називають "павуками-осами" через яскраве жовто-чорне забарвлення. Укус такого павука може бути болісним, але для більшості людей він не становить загрози. 

Про це повідомив співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани", еколог Іван Русєв.

Читайте також:
На одеському узбережжі з’явилися "павуки-оси" — чим небезпечні - фото 1
Допис Івана Русєва. Фото: скриншот з Facebook

Павуки на одеському узбережжі

За його словами, їхні павутини можна побачити на піщаних пересипах, у полях та навіть уздовж доріг. Самки аргіопи досягають розміру 1,5 см, а самці — до 0,7 см. Їх легко впізнати за характерним зигзагом у центрі павутини. У колоніях, що формуються біля водойм чи в заростях очерету, може жити до кількох десятків таких павуків.

"Аргіопи – це природні регулятори чисельності комарів та мошок. Вони допомагають зберігати баланс у природі. Людям не варто їх боятися, якщо не провокувати павука. Він кусає лише у випадку прямої загрози", — пояснює еколог Іван Русєв.

На одеському узбережжі з’явилися "павуки-оси" — чим небезпечні - фото 2
Павук аргіопа на узбережжі Одещини. Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

Чим небезпечний укус павука

Він каже, що укус павука схожий на бджолиний: болісний, але нетривалий. У більшості людей він викликає лише легке почервоніння та набряк, що швидко минає. Проте дітям і людям з алергією варто бути обережними — у них можуть з’явитися серйозніші симптоми, тоді треба одразу звертатися до лікаря.

"Природа завжди попереджає нас яскравими кольорами — не чіпайте, і не буде проблем. Павуки-оси не загрожують життю людини, але їхня роль для екосистеми надзвичайно важлива", — наголошує Русєв.

На одеському узбережжі з’явилися "павуки-оси" — чим небезпечні - фото 3
Павук плете павутиння. Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

Нагадаємо, у Чорне море повернувся морський дракон. Також ми писали, що у морі знову з’явились скати-хвостоколи — риба з отруйним шипом на хвості.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
