Главная Одесса Первый день осени в Одессе — холодная ли морская вода

Первый день осени в Одессе — холодная ли морская вода

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 05:26
Погода в Одессе 1 сентября - какая температура моря
Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 сентября, Одесса встречает день с переменной облачностью и небольшим дождем вечером. Несмотря на календарную осень, температура воздуха днем будет держаться в пределах +24...+26 °С, а море все еще сохраняет приятное тепло.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Какая температура морской воды в Одессе

По данным синоптиков, температура морской воды составляет +20...+21 °С, поэтому купальный сезон продолжается.

Погода в Одессе

Ночью в городе ожидается +18...+20 °С, днем +24...+26 °С. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с. Днем есть небольшая вероятность дождя — до 10%.

температура моря - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области

В области также переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь и грозы. Ночью и утром местами образуется туман с видимостью 500-1000 метров. Воздух прогреется от +15...+20 °С ночью до +24...+29 °С днем.

На дорогах области водителям советуют быть осторожными из-за тумана и пониженной видимости в утренние часы.

температура моря - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Пожарная опасность в Одесской области

Кроме этого, погодные условия в Одесской области будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, сегодня почти по всей территории Украины ожидается сухая погода, без существенных осадков. Также мы писали, что уже после 20 сентября ожидается резкое снижение температур.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
