Погода в Одессе 1 сентября - какая температура моря

Первый день осени в Одессе — холодная ли морская вода
Сегодня, 1 сентября, Одесса встречает день с переменной облачностью и небольшим дождем вечером. Несмотря на календарную осень, температура воздуха днем будет держаться в пределах +24...+26 °С, а море все еще сохраняет приятное тепло.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Какая температура морской воды в Одессе
По данным синоптиков, температура морской воды составляет +20...+21 °С, поэтому купальный сезон продолжается.
Погода в Одессе
Ночью в городе ожидается +18...+20 °С, днем +24...+26 °С. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с. Днем есть небольшая вероятность дождя — до 10%.
Погода в Одесской области
В области также переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь и грозы. Ночью и утром местами образуется туман с видимостью 500-1000 метров. Воздух прогреется от +15...+20 °С ночью до +24...+29 °С днем.
На дорогах области водителям советуют быть осторожными из-за тумана и пониженной видимости в утренние часы.
Пожарная опасность в Одесской области
Кроме этого, погодные условия в Одесской области будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.
Напомним, сегодня почти по всей территории Украины ожидается сухая погода, без существенных осадков. Также мы писали, что уже после 20 сентября ожидается резкое снижение температур.
