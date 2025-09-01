Погода в Одессе 1 сентября - какая температура моря

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 сентября, Одесса встречает день с переменной облачностью и небольшим дождем вечером. Несмотря на календарную осень, температура воздуха днем будет держаться в пределах +24...+26 °С, а море все еще сохраняет приятное тепло.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Какая температура морской воды в Одессе

По данным синоптиков, температура морской воды составляет +20...+21 °С, поэтому купальный сезон продолжается.

Погода в Одессе

Ночью в городе ожидается +18...+20 °С, днем +24...+26 °С. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с. Днем есть небольшая вероятность дождя — до 10%.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области

В области также переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь и грозы. Ночью и утром местами образуется туман с видимостью 500-1000 метров. Воздух прогреется от +15...+20 °С ночью до +24...+29 °С днем.

На дорогах области водителям советуют быть осторожными из-за тумана и пониженной видимости в утренние часы.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Пожарная опасность в Одесской области

Кроме этого, погодные условия в Одесской области будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, сегодня почти по всей территории Украины ожидается сухая погода, без существенных осадков. Также мы писали, что уже после 20 сентября ожидается резкое снижение температур.