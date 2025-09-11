Відео
Головна Одеса Ціни в Грибівці на Одещині знизились — вартість у вересні

Ціни в Грибівці на Одещині знизились — вартість у вересні

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 06:33
Відпочинок на Одещині у вересні 2025 року - ціни Кароліно-Бугаз
Мінна небезпека. Фото: УНІАН

Грибівка у розпалі оксамитового сезону, але про безтурботність говорити складно. 10 серпня на узбережжі поблизу Затоки та Кароліно-Бугаза сталися вибухи морських мін — загинули троє людей. Попри офіційну заборону купання й попереджувальні таблички, частина відпочивальників усе одно виходить на пляжі, а сайти оренди житла переповнені оголошеннями.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки коштує відпочинок у Грибівці в розпал оксамитового сезону.

Читайте також:

Проїзд до Грибівки

Курортне селище Грибівка розташоване за 35 км від Одеси, дістатися туди можна як на маршрутному таксі, так і на машині. Восени перевірок менше, ніж у розпал літа, але режим може змінюватися у пікові дні — особливо на вихідні. Адміністратори кажуть, що зараз блокпости трапляються рідко, утім ситуація непередбачувана.

"Поки що все нормально: ніхто не повідомляв про блокпости по дорозі. Що буде на вихідні — не скажу. Влітку сезон був сильний, людей багато — блокпости стояли постійно. А зараз людей менше, наче не ставлять", — каже адміністратор одного з готелів.

Автобус
Автобус на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

Загальне правило лишається незмінним: у кого з документами все гаразд — їдуть далі, а за відсутності чи проблем із військово-обліковими паперами можуть розвернути або затримати.

Ситуація з пляжами

Попри нещодавні інциденти із загибеллю людей, офіційно купання на цій ділянці заборонене. Та де-факто пляжі відкриті. За словами готельєрів, огорож і постійного контролю майже немає — люди заходять у воду вільно. Водночас у разі будь-якої надзвичайної ситуації відповідальність за відпочивальників ніхто не бере.

"У нас пляж доглянутий, без мін і без бетонних "зубів". Все літо в нас люди на цьому пляжі,  тому що відкрили прохід — купаємося весь сезон без пригод", — каже працівниця одного з готелів.

Ціни в Грибівці на Одещині знизились - вартість у вересні - фото 1
Чайки на пляжі. Фото: Новини. LIVE

Вартість проживання

У вересні потік відпочивальників помітно зменшився, тож частина орендодавців поступово коригує ціни вниз. З’являються "гарячі" пропозиції на будні та знижки за довший заїзд (7+ ночей), а також більш гнучкі умови щодо передоплати. Водночас у вихідні й на популярних локаціях преміальні варіанти тримають планку, тож різниця відчутна не всюди. У цьому зрізі ми порівнюємо вартість проживання для сім’ї з двох дорослих.

Ціни в Грибівці на Одещині знизились - вартість у вересні - фото 2
Люди на пляжі. Фото: Новини. LIVE

Sofia Hotel

У верхівці нашого цінового діапазону — Sofia Hotel. В ціну від 2150 грн за одну ніч нам пропонують великий басейн на території комплексу, що є важливим аспектом, коли пляжі офіційно закрито. Також на території готелю є де відпочити, барбекю, ігрова зона для дітей та велика загальна кухня, де можна самому приготувати їжу, адже харчування до вартості не входить.

"Багато кафе, що були в Грибівці, вже зачинилися на початку осені, але ще парочка працює, люди ходять кудись. Можна на нашій кухні щось зварити, шашлики посмажити, голодними не залишитесь", — каже адміністратор готелю.

Ціни в Грибівці на Одещині знизились - вартість у вересні - фото 3
 Який вигляд мають номери у Sofia Hotel. Фото: скриншот booking.com 
Ціни в Грибівці на Одещині знизились - вартість у вересні - фото 4
Ціни на номери в готелі. Фото: скриншот booking.com

Family Hotel

Цей готель належить до середньодорогого цінового сегмента та передбачає номери з видом на море. Тут є все необхідне — холодильник, кондиціонер та телевізор.  Раніше передбачалося харчування у власній їдальні, але з початком війни її закрили. Натомість гостям доступна літня кухня для самостійного приготування.

" Номер з краєвидом на двох коштуватиме 1700 гривень на добу, але він без кухні в номері. Якщо хочете з кухнею, то коштуватиме 2500 на двох, там будуть дві кімнати, велике двоспальне ліжко та диван", — каже адміністраторка готелю.

Ціни в Грибівці на Одещині знизились - вартість у вересні - фото 5
Family Hotel у селі Грибівка. Фото: скриншот booking.com
Ціни в Грибівці на Одещині знизились - вартість у вересні - фото 6
Вартість проживання у готелі. Фото: скриншот booking.com

Hotel Irina

Найдешевшим варіантом у нашому зрізі по готелях є Hotel Irina. Тут за двомісний номер з холодильником, кондиціонером та власною ванною кімнатою доведеться заплатити від 1350 грн за одну ніч. Якщо хочеться чогось більш комфортного — ціни на номери класу люкс стартують від 2000 гривень. На сайті також зазначено, що за додаткову плату можна додати сніданки, але ця інформація вже не є актуальною, і харчування, за словами адміністрації, зараз не передбачено.

"Ми три роки не працювали через війну, ось зараз наш перший сезон був, люди досі є, в мене всі поверхи забиті. Їдуть з Києва, Вінниці, Одеси до нас, бо дешево", — каже працівниця готелю.

Ціни в Грибівці на Одещині знизились - вартість у вересні - фото 7
Внутрішній двір та кімнати Hotel Irina. Фото: скриншот booking.com
Ціни в Грибівці на Одещині знизились - вартість у вересні - фото 8
Ціни на проживання у готелі. Фото: скриншот booking.com

Відпочинок компанією

Ну а для тих, хто планує відпочинок з великою родиною або компанією, більше підійде варіант з орендою двоповерхових апартаментів з власною терасою та виходом до басейну у House by the Sea Gribovka. На першому поверсі розташована власна кухня, а також вся необхідна побутова техніка, а на другому — зона відпочинку з балконом.

"Ціна апартаментів у готелі за одну ніч буде 4000 гривень. На ці вихідні вже забронювали, але серед тижня можете приїхати або вже наступного. Багато зараз людей у вересні", — каже власник готелю.

Ціни в Грибівці на Одещині знизились - вартість у вересні - фото 9
Як виглядають великі апартаменти у House by the Sea Gribovka. Фото: скриншот booking.com
Ціни в Грибівці на Одещині знизились - вартість у вересні - фото 10
Вартість проживання в апартаментах. Фото: скриншот booking.com

Наприкінці сезону ціни помітно просіли, людей поменшало, але попит не падає. Гарні варіанти на вихідні розкуповують наперед, зате в будні з’являються знижки й "гарячі" пропозиції. Та ключового все одно бракує: жодних гарантій безпеки, а море офіційно закрите. Попри запевнення власників про "безпечні" пляжі, вибухи мін на початку серпня чітко показали, що вихід на заборонені ділянки — ризик для життя. Їхати чи ні — вибір кожного, але й відповідальність за свою безпеку теж на вас.

Раніше ми писали, скільки коштує відпочинок у Кароліно-Бугазі, а також про те, де відпочити в Одесі у розпалі оксамитового сезону.

Одеса відпочинок пляж Новини Одеси міни безпека
Хлопонін Микита - Журналіст
Автор:
Хлопонін Микита
