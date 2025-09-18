Какие шаги нужны Украине для победы в войне

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Полномасштабная война длится уже четвертый год, и четкой даты завершения никто сказать не может. Переговорные попытки каждый раз упираются в тупик и не дают ощутимого результата. На этом фоне ключевыми остаются две плоскости действий: сила обороны и работа союзников снаружи и порядок, устойчивый тыл и справедливые правила внутри.

Журналисты Новости.LIVE спросили у одесситов, какие шаги необходимо предпринять, чтобы Украина победила в войне.

Реклама

Читайте также:

Собственные проблемы

Есть мнение, что украинцы уже выполняют все, что в их силах: одни воюют на передовой, другие работают в тылу, держат экономику и помогают армии. Это не всегда громкие поступки, а скорее ежедневный труд, который формирует основу для сопротивления. И даже если многое решается вне Украины, каждый маленький вклад здесь имеет значение – от поддержки семьи до сохранения морального духа.

"Именно Украину я не знаю. Мне кажется, что здесь немного от нас зависит. У меня и муж военный, и его отец военный. Поэтому, я думаю, что мы и так делаем все возможное. И те люди, которые остаются в Украине, тоже усиливают и экономику, и моральный дух военных", – говорит Елена.

Одесситка Елена о роли Украины. Фото: Новини.LIVE

Есть и мнение, что путь к победе начинается с личной ответственности. Легко обвинять власть или депутатов, но без изменений в ежедневном поведении людей ничего не сдвинется. Только когда каждый начнет с себя, можно требовать того же от других.

"Побороть коррупцию, во-первых. Надо начинать с себя, в первую очередь. А потом уже на депутатов все перекладывать. Депутаты такие же люди. Это менталитет украинский такой", – говорит Андрей.

Местный житель Андрей о коррупции в стране. Фото: Новини.LIVE

Важным шагом называют и культурный выбор. Украина начинается с языка, с повседневных привычек и готовности смотреть на себя, а не искать виноватых. Меньше русского в пространстве - больше уверенности в собственной идентичности.

"Я из Харькова, всю жизнь разговаривал на русском. Теперь стараюсь общаться с ребенком на украинском, приучать его. Но вокруг еще очень много русского языка. Надо уже опомниться и решать этот вопрос более серьезно", – отвечает Константин.

Турист Константин о языковом вопросе. Фото: Новини.LIVE

Внутренние изменения

Дипломатия сегодня не менее важна, чем оружие. Она включает переговоры, работу с союзниками, постоянное давление на врага в политической плоскости. Но наряду с этим появляются сомнения: имеют ли украинские политики четкий план действий и способны ли действовать слаженно, чтобы эти разговоры действительно приближали результат, а не оставались формальностью.

"Переговоры нужны, а что сделать, я не знаю. Я не знаю, знают ли они сами в Верховной Раде, что надо сделать", – говорит Лидия.

Местная жительница Лидия о важности переговоров. Фото: Новини.LIVE

Многие говорят и о справедливости: война не должна тянуться только на плечах одних. Люди хотят видеть, что власть, чиновники и силовые структуры разделяют те же риски, что и общество. Отсюда возникают даже радикальные слова о том, что все должны быть равны перед долгом и показывать пример лично.

"Надо всех чиновников, которые сидят здесь в тылу - отправить на фронт. Потому что денег они получают, так же как и ребята на фронте, а ничего полезного не делают", – говорит Валентина.

Одесситка Валентина об изменениях в руководстве. Фото: Новини.LIVE

Все эти голоса складываются в общий запрос: победа требует честных правил и одинакового подхода для всех. Кто-то видит путь через изменения внутри страны – от борьбы с коррупцией до культурной самоидентификации. Другие говорят о силе дипломатии и справедливом распределении бремени войны. Но в каждом случае ключевым остается одно – личная ответственность и готовность действовать, потому что именно с этого начинается общая сила Украины.

Ранее мы писали о том, где Зеленский готов встретиться с Путиным, а также о том есть ли смысл в переговорах сейчас.