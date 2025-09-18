Відео
Головна Одеса Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів

Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 06:33
Які кроки потрібні Україні для перемоги у війні
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабна війна триває вже четвертий рік, і чіткої дати завершення ніхто сказати не може. Переговорні спроби кожний раз упираються в глухий кут і не дають відчутного результату. На цьому тлі ключовими лишаються дві площини дій: сила оборони й робота союзників назовні та порядок, стійкий тил і справедливі правила всередині.
Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, які кроки необхідно зробити, щоб Україна перемогла в війни.

Власні проблеми

Є думка, що українці вже виконують усе, що в їхніх силах: одні воюють на передовій, інші працюють у тилу, тримають економіку й допомагають армії. Це не завжди гучні вчинки, а радше щоденна праця, яка формує основу для опору. І навіть якщо багато чого вирішується поза Україною, кожен маленький внесок тут має значення — від підтримки сім’ї до збереження морального духу.

Читайте також:

 "Саме Україна я не знаю. Мені здається, що тут небагато від нас залежить. У мене і чоловік військовий, і його батько військовий. Тому, я думаю, що ми і так робимо усе можливе. І ті люди, що залишаються в Україні, теж підсилюють і економіку, і моральний дух військових", — каже Олена.

Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів - фото 1
Одеситка Олена про роль України. Фото: Новини.LIVE

Є й думка, що шлях до перемоги починається з особистої відповідальності. Легко звинувачувати владу чи депутатів, але без змін у щоденній поведінці людей нічого не зрушиться. Тільки коли кожен почне з себе, можна вимагати того ж від інших.

 "Побороти корупцію, по-перше. Треба починати з себе, в першу чергу. А потім вже на депутатів все перекладати. Депутати такі самі люди. Це менталітет український такий", — каже Андрій.

Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів - фото 2
Місцевий житель Андрій про корупцію в країні. Фото: Новини.LIVE

Важливим кроком називають і культурний вибір. Україна починається з мови, з повсякденних звичок і готовності дивитися на себе, а не шукати винних. Менше російського в просторі — більше впевненості у власній ідентичності.

"Я з Харкова, все життя розмовляв російською. Тепер намагаюся спілкуватися з дитиною українською, привчати її. Але довкола ще дуже багато російської мови. Треба вже схаменутися і вирішувати це питання більш серйозно", — відповідає Костянтин.

Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів - фото 3
Турист Костянтин про мовне питання. Фото: Новини.LIVE

Внутрішні зміни

Дипломатія сьогодні не менш важлива, ніж зброя. Вона включає переговори, роботу з союзниками, постійний тиск на ворога в політичній площині. Але поруч із цим з’являються сумніви: чи мають українські політики чіткий план дій і чи здатні діяти злагоджено, щоб ці розмови справді наближали результат, а не залишалися формальністю.

 "Перемовини потрібні, а що зробити, я не знаю. Я не знаю, чи вони самі знають у Верховній Раді, що треба зробити", — каже Лідія.

Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів - фото 4
Місцева жителька Лідія про важливість перемовин. Фото: Новини.LIVE

Багато хто говорить і про справедливість: війна не має тягнутися лише на плечах одних. Люди хочуть бачити, що влада, чиновники й силові структури розділяють ті самі ризики, що й суспільство. Звідси виникають навіть радикальні слова про те, що всі мають бути рівними перед обов’язком і показувати приклад особисто.

"Треба всіх посадовців, які сидять тут в тилу — відправити на фронт. Бо грошей вони отримують, так само як і хлопці на фронті, а нічого корисного не роблять", — каже Валентина.

Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів - фото 5
Одеситка Валентина про зміни в керівництві. Фото: Новини.LIVE

Усі ці голоси складаються у спільний запит: перемога потребує чесних правил і однакового підходу для всіх. Хтось бачить шлях через зміни всередині країни — від боротьби з корупцією до культурної самоідентифікації. Інші говорять про силу дипломатії й справедливий розподіл тягаря війни. Але в кожному випадку ключовим залишається одне — особиста відповідальність і готовність діяти, бо саме з цього починається спільна сила України.

Раніше ми писали про те, де Зеленський готовий зустрітися з Путіним, а також про те чи є сенс у перемовинах зараз.

Одеса Україна політики Новини Одеси війна в Україні мирні переговори
Хлопонін Микита - Журналіст
Автор:
Хлопонін Микита
