Штормова погода зупинила трамваї й тролейбуси в Одесі

В Одесі та області сьогодні, 30 вересня, через сильний вітер і дощі виникли перебої в роботі міського транспорту. Частина маршрутів змінила напрямки руху, а деякі трамваї взагалі зупинилися. Синоптики попереджали про небезпечні погодні умови та обмежену видимість на дорогах.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Зміни руху

У місті через негоду змінили роботу кілька маршрутів. Тролейбус №10 зараз курсує лише до вулиці Рішельєвської, а №8 — до вулиці Хімічної. Трамвай №20 тимчасово зупинився, його напрямок обслуговує маршрутне таксі. Також не працюють трамваї №7, №13 та №27 через проблеми з електропостачанням.

Ускладнення проїзду

Окрім перебоїв у транспорті, негода спричинила підтоплення на кількох ділянках міських доріг. Ускладнений рух зафіксований на вулицях:

Хімічна / Промислова — підтоплено, рух можливий,

вул. Героїв Небесної Сотні (виїзд з міста) — підтоплено, рух ускладнений,

вул. Сімʼї Глодан (Ільфа і Петрова) — підтоплено, рух ускладнений,

вул. Князя Ярослава Мудрого — підтоплено, рух ускладнений,

Приморська / Газовий провулок — підтоплено, рух ускладнений,

Ширяєвський провулок — підтоплено, рух ускладнений,

вул. Марсельська — підтоплено, рух ускладнений.

Комунальник усуває наслідки негоди на дорозі. Фото: Одеська міська рада

Водночас проїзд по всіх вулицях залишається можливим, водіїв закликають бути уважними, тримати дистанцію та враховувати ситуацію на дорогах.

Синоптики повідомили, що на 30 вересня оголошене штормове попередження. В регіоні очікується дощ, пориви вітру до 17 м/с і зниження видимості на дорогах до 1-2 км. Це відповідає жовтому рівню небезпечності.

Комунальник прибирає листя зі стоку для води. Фото: Одеська міська рада

