Головна Одеса Деяких тролейбусів і трамваїв в Одесі сьогодні можна не чекати

Деяких тролейбусів і трамваїв в Одесі сьогодні можна не чекати

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 09:18
Штормова погода зупинила трамваї й тролейбуси в Одесі
Автівка їде по затопленній вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області сьогодні, 30 вересня, через сильний вітер і дощі виникли перебої в роботі міського транспорту. Частина маршрутів змінила напрямки руху, а деякі трамваї взагалі зупинилися. Синоптики попереджали про небезпечні погодні умови та обмежену видимість на дорогах.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Зміни руху

У місті через негоду змінили роботу кілька маршрутів. Тролейбус №10 зараз курсує лише до вулиці Рішельєвської, а №8 — до вулиці Хімічної. Трамвай №20 тимчасово зупинився, його напрямок обслуговує маршрутне таксі. Також не працюють трамваї №7, №13 та №27 через проблеми з електропостачанням.

Ускладнення проїзду

Окрім перебоїв у транспорті, негода спричинила підтоплення на кількох ділянках міських доріг. Ускладнений рух зафіксований на вулицях:

  • Хімічна / Промислова — підтоплено, рух можливий,
  • вул. Героїв Небесної Сотні (виїзд з міста) — підтоплено, рух ускладнений,
  • вул. Сімʼї Глодан (Ільфа і Петрова) — підтоплено, рух ускладнений,
  • вул. Князя Ярослава Мудрого — підтоплено, рух ускладнений,
  • Приморська / Газовий провулок — підтоплено, рух ускладнений,
  • Ширяєвський провулок — підтоплено, рух ускладнений,
  • вул. Марсельська — підтоплено, рух ускладнений.
Паралізовано рух транспорту в Одесі
Комунальник усуває наслідки негоди на дорозі. Фото: Одеська міська рада

Водночас проїзд по всіх вулицях залишається можливим, водіїв закликають бути уважними, тримати дистанцію та враховувати ситуацію на дорогах.

Синоптики повідомили, що на 30 вересня оголошене штормове попередження. В регіоні очікується дощ, пориви вітру до 17 м/с і зниження видимості на дорогах до 1-2 км. Це відповідає жовтому рівню небезпечності.

Паралізовано рух транспорту в Одесі
Комунальник прибирає листя зі стоку для води. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Харкові сьогодні також очікується негода. Також ми писали про те, наскільки реально сьогодні говорити про метро в Одесі.

погода Одеса негода дороги транспорт Одеська область Новини Одеси потоп
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
