Погода в Одесі 30 вересня: дощі та зниження температури до 14 °C, тепле море

Люди стоять на Дерибасівській після дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 вересня, в Одесі та області дощитиме. Температура повітря впаде до 14 °C. Проте море все ще залишатиметься теплим.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощ. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура повітря складе +10…+12 °C, вдень підніметься до +17…+19 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області також прогнозують мінливу хмарність та дощ. Вдень повітря прогріється до +11…+16 °C, вночі впаде до +10…+12 °C. Видимість на автошляхах буде доброю.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Температура морської води на узбережжі Одеси

Попри прохолодну дощову погоу море ще буде теплим. Сьогодні воно триматиметься на рівні +17…+18 °C. Тому відпочивальники все ще можуть насолодитися теплою водичкою.

Нагадаємо, ми писали, що у Харкові прогнозують сильні шквали вітру. Також синоптикиня Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні на завтра.