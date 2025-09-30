Видео
Главная Одесса В море сегодня не искупаться — какая температура будет в Одессе

В море сегодня не искупаться — какая температура будет в Одессе

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 05:46
Погода в Одессе 30 сентября: дожди и снижение температуры до 14 °C, теплое море
Люди стоят на Дерибасовской после дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 30 сентября, в Одессе и области будет дождливо. Температура воздуха упадет до 14 °C. Однако море все еще будет оставаться теплым.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха составит +10...+12 °C, днем поднимется до +17...+19 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют переменную облачность и дождь. Днем воздух прогреется до +11...+16 °C, ночью упадет до +10...+12 °C. Видимость на автодорогах будет хорошей.

Прогноз погоди в Одесі
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Несмотря на прохладную дождливую погоду море еще будет теплым. Сегодня оно будет держаться на уровне +17...+18 °C. Поэтому отдыхающие все еще могут насладиться теплой водичкой.

Напомним, мы писали, что в Харькове прогнозируют сильные шквалы ветра. Также синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине на завтра.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
