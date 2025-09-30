Погода в Одессе 30 сентября: дожди и снижение температуры до 14 °C, теплое море

В море сегодня не искупаться — какая температура будет в Одессе
Сегодня, 30 сентября, в Одессе и области будет дождливо. Температура воздуха упадет до 14 °C. Однако море все еще будет оставаться теплым.
Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха составит +10...+12 °C, днем поднимется до +17...+19 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также прогнозируют переменную облачность и дождь. Днем воздух прогреется до +11...+16 °C, ночью упадет до +10...+12 °C. Видимость на автодорогах будет хорошей.
Температура морской воды на побережье Одессы
Несмотря на прохладную дождливую погоду море еще будет теплым. Сегодня оно будет держаться на уровне +17...+18 °C. Поэтому отдыхающие все еще могут насладиться теплой водичкой.
