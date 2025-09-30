Погода в Одессе 30 сентября: дожди и снижение температуры до 14 °C, теплое море

Люди стоят на Дерибасовской после дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 30 сентября, в Одессе и области будет дождливо. Температура воздуха упадет до 14 °C. Однако море все еще будет оставаться теплым.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха составит +10...+12 °C, днем поднимется до +17...+19 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют переменную облачность и дождь. Днем воздух прогреется до +11...+16 °C, ночью упадет до +10...+12 °C. Видимость на автодорогах будет хорошей.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Несмотря на прохладную дождливую погоду море еще будет теплым. Сегодня оно будет держаться на уровне +17...+18 °C. Поэтому отдыхающие все еще могут насладиться теплой водичкой.

Напомним, мы писали, что в Харькове прогнозируют сильные шквалы ветра. Также синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине на завтра.