Відключення світла на Одещині 30 вересня – ремонт триває

На Одещині 12 тисяч абонентів залишилися без світла — причини
Сильна злива та вітер вночі 30 вересня залишили без електрики тисячі жителів Одещини. Найбільше постраждав Білгород-Дністровський район. Енергетики працюють у посиленому режимі та вже відновили світло для більшості родин.
Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.
Наслідки негоди
Протягом минулої доби спеціалісти відремонтували 13 повітряних ліній, заживили 207 трансформаторних підстанцій і повернули електропостачання для 18 761 абонента у 15 населених пунктах області. Втім, станом на 09:00 30 вересня без світла ще залишаються 12 901 клієнт у 16 селах та містечках. Ремонтні бригади продовжують працювати, задіяні всі ресурси для того, щоб якомога швидше повернути електрику в кожну оселю.
Аварія в Одеському районі
Додатково аварійна ситуація виникла в Одеському районі: 30 вересня о 08:50 сталося відключення обладнання. Фахівці вже працюють на місці й там, де це технічно можливо, підключають критичну інфраструктуру і споживачів від резервних джерел живлення. Орієнтовний час повного відновлення електропостачання – до 12:00.
За прогнозами синоптиків, упродовж дня на території Одещини очікуються дощі та пориви вітру до 14 м/с. Жителів закликають бути уважними та дотримуватися безпеки під час негоди.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
