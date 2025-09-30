Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині 12 тисяч абонентів залишилися без світла — причини

На Одещині 12 тисяч абонентів залишилися без світла — причини

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 09:48
Відключення світла на Одещині 30 вересня – ремонт триває
Фахівці ДТЕК проводять ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сильна злива та вітер вночі 30 вересня залишили без електрики тисячі жителів Одещини. Найбільше постраждав Білгород-Дністровський район. Енергетики працюють у посиленому режимі та вже відновили світло для більшості родин.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Наслідки негоди

Протягом минулої доби спеціалісти відремонтували 13 повітряних ліній, заживили 207 трансформаторних підстанцій і повернули електропостачання для 18 761 абонента у 15 населених пунктах області. Втім, станом на 09:00 30 вересня без світла ще залишаються 12 901 клієнт у 16 селах та містечках. Ремонтні бригади продовжують працювати, задіяні всі ресурси для того, щоб якомога швидше повернути електрику в кожну оселю.

Аварія в Одеському районі

Додатково аварійна ситуація виникла в Одеському районі: 30 вересня о 08:50 сталося відключення обладнання. Фахівці вже працюють на місці й там, де це технічно можливо, підключають критичну інфраструктуру і споживачів від резервних джерел живлення. Орієнтовний час повного відновлення електропостачання – до 12:00.

За прогнозами синоптиків, упродовж дня на території Одещини очікуються дощі та пориви вітру до 14 м/с. Жителів закликають бути уважними та дотримуватися безпеки під час негоди.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі через негоду заблоковано рух транспорту на окремих вулицях. Також ми повідомляли, що у Харкові сьогодні також очікується негода.

погода Одеса негода Одеська область Новини Одеси світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації