Відключення світла на Одещині 30 вересня – ремонт триває

Сильна злива та вітер вночі 30 вересня залишили без електрики тисячі жителів Одещини. Найбільше постраждав Білгород-Дністровський район. Енергетики працюють у посиленому режимі та вже відновили світло для більшості родин.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Наслідки негоди

Протягом минулої доби спеціалісти відремонтували 13 повітряних ліній, заживили 207 трансформаторних підстанцій і повернули електропостачання для 18 761 абонента у 15 населених пунктах області. Втім, станом на 09:00 30 вересня без світла ще залишаються 12 901 клієнт у 16 селах та містечках. Ремонтні бригади продовжують працювати, задіяні всі ресурси для того, щоб якомога швидше повернути електрику в кожну оселю.

Аварія в Одеському районі

Додатково аварійна ситуація виникла в Одеському районі: 30 вересня о 08:50 сталося відключення обладнання. Фахівці вже працюють на місці й там, де це технічно можливо, підключають критичну інфраструктуру і споживачів від резервних джерел живлення. Орієнтовний час повного відновлення електропостачання – до 12:00.

За прогнозами синоптиків, упродовж дня на території Одещини очікуються дощі та пориви вітру до 14 м/с. Жителів закликають бути уважними та дотримуватися безпеки під час негоди.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі через негоду заблоковано рух транспорту на окремих вулицях. Також ми повідомляли, що у Харкові сьогодні також очікується негода.