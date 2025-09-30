Негода в Одесі: перекриті вулиці та знеструмлені села

Затоплена вулиця в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Злива продовжує паралізувати Одесу та область. Частина вулиць міста перекрита або ускладнена для руху транспорту. У кількох районах області залишаються без світла десятки населених пунктів. Рятувальники та енергетики працюють у посиленому режимі.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Перекриття доріг

Станом на 15:00 дощ в Одесі посилився, а на багатьох вулицях ситуація ускладнилася.

Хімічна/Промислова — рух є

Ширяєвський пров, Церковна — рух ускладнений

Балківська(суд) — рух перекрито

Отамана Головатого/ Плигуна — рух перекрито

Чорноморського Козацтва/Газовий — рух ускладнений

Центральний Аеропорт — рух ускладнений

28 бригади — рух ускладнений

Лесі Українки (суд) — рух ускладнено

Середньофонтанська — руху нема

Незалежності —рух ускладнено

Французький бульвар — руху нема

Черняховського — руху нема

Небесної Сотні, 83 — рух перекрито

Князя Ярослава Мудрого, 27а — рух перекрито

Сімʼї Глодан, 18 — рух перекрито

Чикаленка, 46/1 — рух перекрито

Марсельська — рух ускладнено

Філатова — рух ускладнений

Вадатурського/ Бабаджаняна — рух ускладнений

Варненська 2/2 — рух перекрито

Приморська/Газовий — підтоплено, рух ускладнений.

Комунальники ліквідовують наслідки негоди. Фото: ЖКС Одеси

Затоплена вулиця. Фото: Новини.LIVE

Ситуація зі світлом

Через негоду в області частково знеструмлені 27 населених пунктів, найбільше — в Одеському та Білгород-Дністровському районах. Водночас енергетики вже повернули електропостачання у 10 селах. Роботи тривають, до них залучені аварійні бригади.

Рятувальники ДСНС працюють у місті Одеса та Чорноморську: відкачують воду, визволяють автівки з підтоплених ділянок та допомагають людям. Водно-, теплопостачання та газ у регіоні функціонують у штатному режимі.

Комунальники працюють над ліквідацією негоди. Фото: ЖКС Одеси

Вулиця у воді. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, внаслідок негоди в Одесі затоплено вулиці, будівлі та навчальні заклади. Також, через дощ та вітер понад 12 тисяч абонентів на Одещині залишилися без світла.