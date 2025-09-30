Відео
Головна Одеса В Одесі перекрито вулиці для проїзду — куди краще не їхати

В Одесі перекрито вулиці для проїзду — куди краще не їхати

Дата публікації: 30 вересня 2025 16:22
Негода в Одесі: перекриті вулиці та знеструмлені села
Затоплена вулиця в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Злива продовжує паралізувати Одесу та область. Частина вулиць міста перекрита або ускладнена для руху транспорту. У кількох районах області залишаються без світла десятки населених пунктів. Рятувальники та енергетики працюють у посиленому режимі.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Перекриття доріг

Станом на 15:00 дощ в Одесі посилився, а на багатьох вулицях ситуація ускладнилася.

  • Хімічна/Промислова — рух є
  • Ширяєвський пров, Церковна — рух ускладнений
  • Балківська(суд) — рух перекрито
  • Отамана  Головатого/ Плигуна — рух перекрито
  • Чорноморського  Козацтва/Газовий — рух ускладнений
  • Центральний Аеропорт — рух ускладнений
  • 28 бригади — рух ускладнений
  • Лесі Українки (суд) — рух ускладнено
  • Середньофонтанська — руху нема
  • Незалежності —рух ускладнено
  • Французький бульвар — руху нема
  • Черняховського — руху нема
  • Небесної Сотні, 83 — рух перекрито
  • Князя Ярослава Мудрого, 27а — рух перекрито
  • Сімʼї Глодан, 18 — рух перекрито
  • Чикаленка, 46/1 — рух перекрито
  • Марсельська — рух ускладнено
  • Філатова — рух ускладнений
  • Вадатурського/ Бабаджаняна — рух ускладнений
  • Варненська 2/2 — рух перекрито
  • Приморська/Газовий — підтоплено, рух ускладнений.
В Одесі вирує негода
Комунальники ліквідовують наслідки негоди. Фото: ЖКС Одеси
В Одесі вирує негода
Затоплена вулиця. Фото: Новини.LIVE

Ситуація зі світлом

Через негоду в області частково знеструмлені 27 населених пунктів, найбільше — в Одеському та Білгород-Дністровському районах. Водночас енергетики вже повернули електропостачання у 10 селах. Роботи тривають, до них залучені аварійні бригади.

Рятувальники ДСНС працюють у місті Одеса та Чорноморську: відкачують воду, визволяють автівки з підтоплених ділянок та допомагають людям. Водно-, теплопостачання та газ у регіоні функціонують у штатному режимі.

В Одесі вирує негода
Комунальники працюють над ліквідацією негоди. Фото: ЖКС Одеси
В Одесі вирує негода
Вулиця у воді. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, внаслідок негоди в Одесі затоплено вулиці, будівлі та навчальні заклади. Також, через дощ та вітер понад 12 тисяч абонентів на Одещині залишилися без світла.

погода Одеса негода Одеська область Новини Одеси дощ затоплення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
