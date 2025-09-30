Негода в Одесі: перекриті вулиці та знеструмлені села

В Одесі перекрито вулиці для проїзду — куди краще не їхати
Злива продовжує паралізувати Одесу та область. Частина вулиць міста перекрита або ускладнена для руху транспорту. У кількох районах області залишаються без світла десятки населених пунктів. Рятувальники та енергетики працюють у посиленому режимі.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Перекриття доріг
Станом на 15:00 дощ в Одесі посилився, а на багатьох вулицях ситуація ускладнилася.
- Хімічна/Промислова — рух є
- Ширяєвський пров, Церковна — рух ускладнений
- Балківська(суд) — рух перекрито
- Отамана Головатого/ Плигуна — рух перекрито
- Чорноморського Козацтва/Газовий — рух ускладнений
- Центральний Аеропорт — рух ускладнений
- 28 бригади — рух ускладнений
- Лесі Українки (суд) — рух ускладнено
- Середньофонтанська — руху нема
- Незалежності —рух ускладнено
- Французький бульвар — руху нема
- Черняховського — руху нема
- Небесної Сотні, 83 — рух перекрито
- Князя Ярослава Мудрого, 27а — рух перекрито
- Сімʼї Глодан, 18 — рух перекрито
- Чикаленка, 46/1 — рух перекрито
- Марсельська — рух ускладнено
- Філатова — рух ускладнений
- Вадатурського/ Бабаджаняна — рух ускладнений
- Варненська 2/2 — рух перекрито
- Приморська/Газовий — підтоплено, рух ускладнений.
Ситуація зі світлом
Через негоду в області частково знеструмлені 27 населених пунктів, найбільше — в Одеському та Білгород-Дністровському районах. Водночас енергетики вже повернули електропостачання у 10 селах. Роботи тривають, до них залучені аварійні бригади.
Рятувальники ДСНС працюють у місті Одеса та Чорноморську: відкачують воду, визволяють автівки з підтоплених ділянок та допомагають людям. Водно-, теплопостачання та газ у регіоні функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, внаслідок негоди в Одесі затоплено вулиці, будівлі та навчальні заклади. Також, через дощ та вітер понад 12 тисяч абонентів на Одещині залишилися без світла.
Читайте Новини.LIVE!