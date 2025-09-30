Непогода в Одессе: перекрыты улицы и обесточены села

В Одессе перекрыты улицы для проезда — куда лучше не ехать
Ливень продолжает парализовать Одессу и область. Часть улиц города перекрыта или затруднена для движения транспорта. В нескольких районах области остаются без света десятки населенных пунктов. Спасатели и энергетики работают в усиленном режиме.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Перекрытие дорог
По состоянию на 15:00 дождь в Одессе усилился, а на многих улицах ситуация осложнилась.
- Химическая/Промышленная — движение есть
- Ширяевский пер, Церковная — движение затруднено
- Балковская (суд) — движение перекрыто
- Атамана Головатого/ Плигуна — движение перекрыто
- Черноморского Казачества/Газовый — движение затруднено
- Центральный Аэропорт — движение затруднено
- 28 бригады — движение затруднено
- Леси Украинки (суд) — движение затруднено
- Среднефонтанская — движения нет
- Независимости — движение затруднено
- Французский бульвар — движения нет
- Черняховского — движения нет
- Небесной Сотни, 83 — движение перекрыто
- Князя Ярослава Мудрого, 27а — движение перекрыто
- Семьи Глодан, 18 — движение перекрыто
- Чикаленко, 46/1 — движение перекрыто
- Марсельская — движение затруднено
- Филатова — движение затруднено
- Вадатурского/ Бабаджаняна — движение затруднено
- Варненская 2/2 — движение перекрыто
- Приморская/Газовый — подтоплено, движение затруднено.
Ситуация со светом
Из-за непогоды в области частично обесточены 27 населенных пунктов, больше всего — в Одесском и Белгород-Днестровском районах. В то же время энергетики уже вернули электроснабжение в 10 селах. Работы продолжаются, к ним привлечены аварийные бригады.
Спасатели ГСЧС работают в городе Одесса и Черноморске: откачивают воду, освобождают машины из подтопленных участков и помогают людям. Водо-, теплоснабжение и газ в регионе функционируют в штатном режиме.
Напомним, в результате непогоды в Одессе затоплены улицы, здания и учебные заведения. Также, из-за дождя и ветра более 12 тысяч абонентов в Одесской области остались без света.
