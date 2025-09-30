Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе перекрыты улицы для проезда — куда лучше не ехать

В Одессе перекрыты улицы для проезда — куда лучше не ехать

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 16:22
Непогода в Одессе: перекрыты улицы и обесточены села
Затопленная улица в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ливень продолжает парализовать Одессу и область. Часть улиц города перекрыта или затруднена для движения транспорта. В нескольких районах области остаются без света десятки населенных пунктов. Спасатели и энергетики работают в усиленном режиме.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Перекрытие дорог

По состоянию на 15:00 дождь в Одессе усилился, а на многих улицах ситуация осложнилась.

  • Химическая/Промышленная — движение есть
  • Ширяевский пер, Церковная — движение затруднено
  • Балковская (суд) — движение перекрыто
  • Атамана Головатого/ Плигуна — движение перекрыто
  • Черноморского Казачества/Газовый — движение затруднено
  • Центральный Аэропорт — движение затруднено
  • 28 бригады — движение затруднено
  • Леси Украинки (суд) — движение затруднено
  • Среднефонтанская — движения нет
  • Независимости — движение затруднено
  • Французский бульвар — движения нет
  • Черняховского — движения нет
  • Небесной Сотни, 83 — движение перекрыто
  • Князя Ярослава Мудрого, 27а — движение перекрыто
  • Семьи Глодан, 18 — движение перекрыто
  • Чикаленко, 46/1 — движение перекрыто
  • Марсельская — движение затруднено
  • Филатова — движение затруднено
  • Вадатурского/ Бабаджаняна — движение затруднено
  • Варненская 2/2 — движение перекрыто
  • Приморская/Газовый — подтоплено, движение затруднено.
В Одесі вирує негода
Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Фото: ЖКС Одессы
В Одесі вирує негода
Затопленная улица. Фото: Новини.LIVE

Ситуация со светом

Из-за непогоды в области частично обесточены 27 населенных пунктов, больше всего — в Одесском и Белгород-Днестровском районах. В то же время энергетики уже вернули электроснабжение в 10 селах. Работы продолжаются, к ним привлечены аварийные бригады.

Спасатели ГСЧС работают в городе Одесса и Черноморске: откачивают воду, освобождают машины из подтопленных участков и помогают людям. Водо-, теплоснабжение и газ в регионе функционируют в штатном режиме.

В Одесі вирує негода
Коммунальщики работают над ликвидацией непогоды. Фото: ЖКС Одессы
В Одесі вирує негода
Улица в воде. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в результате непогоды в Одессе затоплены улицы, здания и учебные заведения. Также, из-за дождя и ветра более 12 тысяч абонентов в Одесской области остались без света.

погода Одесса непогода Одесская область Новости Одессы дождь затопление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации