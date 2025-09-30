Непогода в Одессе: перекрыты улицы и обесточены села

Затопленная улица в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ливень продолжает парализовать Одессу и область. Часть улиц города перекрыта или затруднена для движения транспорта. В нескольких районах области остаются без света десятки населенных пунктов. Спасатели и энергетики работают в усиленном режиме.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Перекрытие дорог

По состоянию на 15:00 дождь в Одессе усилился, а на многих улицах ситуация осложнилась.

Химическая/Промышленная — движение есть

Ширяевский пер, Церковная — движение затруднено

Балковская (суд) — движение перекрыто

Атамана Головатого/ Плигуна — движение перекрыто

Черноморского Казачества/Газовый — движение затруднено

Центральный Аэропорт — движение затруднено

28 бригады — движение затруднено

Леси Украинки (суд) — движение затруднено

Среднефонтанская — движения нет

Независимости — движение затруднено

Французский бульвар — движения нет

Черняховского — движения нет

Небесной Сотни, 83 — движение перекрыто

Князя Ярослава Мудрого, 27а — движение перекрыто

Семьи Глодан, 18 — движение перекрыто

Чикаленко, 46/1 — движение перекрыто

Марсельская — движение затруднено

Филатова — движение затруднено

Вадатурского/ Бабаджаняна — движение затруднено

Варненская 2/2 — движение перекрыто

Приморская/Газовый — подтоплено, движение затруднено.

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Фото: ЖКС Одессы

Затопленная улица. Фото: Новини.LIVE

Ситуация со светом

Из-за непогоды в области частично обесточены 27 населенных пунктов, больше всего — в Одесском и Белгород-Днестровском районах. В то же время энергетики уже вернули электроснабжение в 10 селах. Работы продолжаются, к ним привлечены аварийные бригады.

Спасатели ГСЧС работают в городе Одесса и Черноморске: откачивают воду, освобождают машины из подтопленных участков и помогают людям. Водо-, теплоснабжение и газ в регионе функционируют в штатном режиме.

Коммунальщики работают над ликвидацией непогоды. Фото: ЖКС Одессы

Улица в воде. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в результате непогоды в Одессе затоплены улицы, здания и учебные заведения. Также, из-за дождя и ветра более 12 тысяч абонентов в Одесской области остались без света.