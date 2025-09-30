Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Затоплены не только улицы, но и детсад — непогода на Одесчине

Затоплены не только улицы, но и детсад — непогода на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 14:26
Ливень в Одессе: спасатели откачивают воду и помогают людям
Чрезвычайники ликвидируют последствия непогоды. Фото: ГСЧС Одесской области

Сегодня, 30 сентября, мощный ливень вызвал подтопление улиц, домов и детского сада в Одессе и Черноморске. Вода заблокировала машины на дорогах и затопила подвалы. К ликвидации последствий непогоды привлечены более 30 спасателей, которые непрерывно работают на местах.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Последствия непогоды

В результате продолжительного дождя в Одесской области подтопило частные домовладения, дороги и общественные здания. В Черноморске вода залила детский сад и подвал многоэтажки. В Одессе затопленными оказались несколько улиц и четыре частных дома. По состоянию на 13:00 спасатели работают на шести локациях: четыре в Одессе и две в Черноморске. Они откачивают воду с проезжих частей, помогают водителям, чьи машины оказались в водяных ловушках, и ликвидируют подтопления в зданиях.

Реклама

"На все вызовы, которые поступают в нашу службу, мы реагируем и работаем на местах. Будем работать, пока нужна помощь, ведь дождь в Одессе еще идет", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Жителей призывают избегать передвижения по городу во время ливня, особенно на автомобиле, и помнить о собственной безопасности.

Реклама
В Одесі вирує негода
Спасатели откачивают воду. Фото: ГСЧС Одесской области
В Одесі вирує негода
Чрезвычайники ликвидируют последствия непогоды. Фото: ГСЧС Одесской области

Затрудненное движение

По состоянию на 12:00 в Одессе выпало 41,5 мм осадков при среднемесячной норме 42мм. Сейчас затруднено движение на следующих улицах:

  • Химическая/Промышленная — подтоплена, движение есть. Работает техника, проводится откачка воды.
  • Ширяевский переулок — подтоплен, движение затруднено.
  • Балковская (суд) — подтоплена. Движение восстановлено в сторону Автовокзала, в обратном направлении подтоплено. Работает техника — идет откачка воды и очистка дождеприемников
  • Атамана Главного/Плигуна — подтоплено движение затруднено. Работает передвижная насосная станция, идет откачка воды в коллектор.
  • Черноморского Казачества/Плыгуна — подтоплено. Движение затруднено, идет откачка воды и очистка дождеприемников.
В Одесі вирує негода
Машины в воде на одном из перекрестков. Фото: ГСЧС Одесской области
В Одесі вирує негода
Автомобиль пытается проехать по затопленной улице Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, журналисты Новини.LIVE сняли последствия непогоды в Одессе. Также мы писали, что из-за плохой погоды более 12 тысяч абонентов в Одесской области остались без света.

погода Одесса непогода Одесская область Новости Одессы дождь
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации