Ливень в Одессе: спасатели откачивают воду и помогают людям

Чрезвычайники ликвидируют последствия непогоды. Фото: ГСЧС Одесской области

Сегодня, 30 сентября, мощный ливень вызвал подтопление улиц, домов и детского сада в Одессе и Черноморске. Вода заблокировала машины на дорогах и затопила подвалы. К ликвидации последствий непогоды привлечены более 30 спасателей, которые непрерывно работают на местах.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Последствия непогоды

В результате продолжительного дождя в Одесской области подтопило частные домовладения, дороги и общественные здания. В Черноморске вода залила детский сад и подвал многоэтажки. В Одессе затопленными оказались несколько улиц и четыре частных дома. По состоянию на 13:00 спасатели работают на шести локациях: четыре в Одессе и две в Черноморске. Они откачивают воду с проезжих частей, помогают водителям, чьи машины оказались в водяных ловушках, и ликвидируют подтопления в зданиях.

"На все вызовы, которые поступают в нашу службу, мы реагируем и работаем на местах. Будем работать, пока нужна помощь, ведь дождь в Одессе еще идет", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Жителей призывают избегать передвижения по городу во время ливня, особенно на автомобиле, и помнить о собственной безопасности.

Спасатели откачивают воду. Фото: ГСЧС Одесской области

Затрудненное движение

По состоянию на 12:00 в Одессе выпало 41,5 мм осадков при среднемесячной норме 42мм. Сейчас затруднено движение на следующих улицах:

Химическая/Промышленная — подтоплена, движение есть. Работает техника, проводится откачка воды.

Ширяевский переулок — подтоплен, движение затруднено.

Балковская (суд) — подтоплена. Движение восстановлено в сторону Автовокзала, в обратном направлении подтоплено. Работает техника — идет откачка воды и очистка дождеприемников

Атамана Главного/Плигуна — подтоплено движение затруднено. Работает передвижная насосная станция, идет откачка воды в коллектор.

Черноморского Казачества/Плыгуна — подтоплено. Движение затруднено, идет откачка воды и очистка дождеприемников.

Машины в воде на одном из перекрестков. Фото: ГСЧС Одесской области

Автомобиль пытается проехать по затопленной улице Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, журналисты Новини.LIVE сняли последствия непогоды в Одессе. Также мы писали, что из-за плохой погоды более 12 тысяч абонентов в Одесской области остались без света.