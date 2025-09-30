Відео
Затоплено не лише вулиці, а й дитсадок — негода на Одещині

Затоплено не лише вулиці, а й дитсадок — негода на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 14:26
Злива в Одесі: рятувальники відкачують воду та допомагають людям
Надзвичайники ліквідовують наслідки негоди. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні, 30 вересня, потужна злива спричинила підтоплення вулиць, будинків і дитячого садка в Одесі й Чорноморську. Вода заблокувала автівки на дорогах та затопила підвали. До ліквідації наслідків негоди залучені понад 30 рятувальників, які безперервно працюють на місцях.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Наслідки негоди

Унаслідок тривалого дощу на Одещині підтопило приватні домоволодіння, дороги та громадські будівлі. У Чорноморську вода залила дитячий садок і підвал багатоповерхівки. В Одесі затопленими виявилися кілька вулиць та чотири приватні будинки. Станом на 13:00 рятувальники працюють на шести локаціях: чотири в Одесі та дві у Чорноморську. Вони відкачують воду з проїжджих частин, допомагають водіям, чиї автівки опинилися у водяних пастках, та ліквідовують підтоплення в будівлях.

"На всі виклики, які надходять до нашої служби, ми реагуємо і працюємо на місцях. Будемо працювати, поки потрібна допомога, адже дощ в Одесі ще йде", — зазначила речниця ДСНС Марина Аверіна.

Жителів закликають уникати пересування містом під час зливи, особливо автомобілем, і пам’ятати про власну безпеку.

В Одесі вирує негода
Рятувальники відкачують воду. Фото: ДСНС Одещини
В Одесі вирує негода
Надзвичайники ліквідовують наслідки негоди. Фото: ДСНС Одещини

Ускладнений рух

Станом на 12:00  Одесі випало 41,5 мм опадів при  середньомісячній нормі 42 мм. Наразі ускладнений рух на наступних вулицях:

  • Хімічна/ Промислова —підтоплена, рух є. Працює техніка, проводиться відкачування води.
  • Ширяєвський провулок — підтоплено, рух ускладнений.
  • Балківська (суд) — підтоплено. Рух відновлено в сторону Автовокзалу, в зворотному напрямку ⁠підтоплено. Працює техніка — йде відкачування води та очищення дощоприймачів
  • Отамана Головного/Плигуна — підтоплено рух ускладнений. Працює пересувна насосна станція, йде відкачка води в колектор.
  • Чорноморського Козацтва/ Плигуна — підтоплено. Рух ускладнений, йде відкачування води та очищення дощоприймачів.
В Одесі вирує негода
Автівки у воді на одному із перехресть. Фото: ДСНС Одещини
В Одесі вирує негода
Автомобіль намагається проїхати затопленою вулицею. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE зафільмували наслідки негоди в Одесі. Також ми писали, що через погану погоду понад 12 тисяч абонентів на Одещині залишилися без світла.

погода Одеса негода Одеська область Новини Одеси дощ
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
