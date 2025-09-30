Ливень в Одессе: затопленные улицы, пострадавшие и остановка транспорта

Непогода в Одессе — улицы перекрыты, транспорт не ходит
С ночи в Одессе прошел сильный ливень, который привел к массовым подтоплениям. В городе перекрыто движение на десятках улиц, остановились трамваи и троллейбусы. Коммунальные службы и спасатели работают над ликвидацией последствий непогоды.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Перекрыты улицы
По состоянию на 17:00 из-за ливня Одессу охватили масштабные подтопления. На многих улицах движение транспорта затруднено или полностью перекрыто.
- Химическая/Промышленная — подтоплено, движение перекрыто;
- Ширяевский — подтоплено, движение перекрыто;
- Церковная — подтоплено, движение перекрыто;
- Балковская — движение перекрыто;
- Атамана Главного / Плигуна — подтоплено, движение перекрыто;
- Черноморского Казачества / Газовый — подтоплено, движение перекрыто;
- ул. Центральный Аэропорт — подтоплено, движение затруднено;
- ул. 28-й бригады — подтоплено, движение затруднено;
- просп. Леси Украинки (район суда) — подтоплено, движение затруднено;
- Среднефонтанская — подтоплено, движение перекрыто;
- Среднефонтанская площадь — подтоплена, движения нет;
- ул. Независимости — подтоплена, движение затруднено;
- Французский бульвар — подтоплено, движение перекрыто;
- ул. Черняховского — подтоплено, движение затруднено;
- ул. Героев Небесной Сотни, 83 — движение перекрыто;
- ул. Князя Ярослава Мудрого, 27а — движение перекрыто;
- ул. Семьи Глодан, 18 — подтоплено, движение перекрыто;
- ул. Чикаленко, 46/1 — подтоплено, движение перекрыто;
- ул. Варненская, 2/2 — подтоплено, движение затруднено;
- ул. Марсельская — подтоплено, движение затруднено;
- ул. Филатова — подтоплено, движение затруднено;
- дорога в Аэропорт — подтоплено, движение затруднено;
- Вадатурского/Фунтового — подтоплено, движение затруднено;
- Приморская / Газовый — подтоплено, движение перекрыто;
- Космонавтов / Инглези — подтоплено, движение перекрыто;
- Мельницкая / Шустова — подтоплено, движение перекрыто;
- Водопроводная / Бассейная — подтоплено, движение затруднено;
- Фонтанская дорога (5 ст.) — подтоплено, движение затруднено;
- Фонтанская дорога (9 ст.) — подтоплено, движение затруднено;
- Люстдорфская дорога / Тополиная — подтоплено, движение затруднено;
- 5 ст. Большого Фонтана — подтоплено, движение перекрыто.
Общественный транспорт
Общественный транспорт также остановился. Не работают трамвайные маршруты №1, 5, 7, 11, 13, 27 и 28. Из троллейбусов приостановлено движение №2, 3, 7, 9 и 10. Восьмой маршрут курсирует только до улицы Химической.
Городские власти призывают водителей выбирать альтернативные маршруты и соблюдать правила безопасности. В ликвидации последствий ливня задействованы все коммунальные службы и подразделения ГСЧС.
Пострадавшие люди
На Балковской поток воды сбил с ног женщину, которая пыталась перейти дорогу. Она наглоталась воды и получила переохлаждение, врачи диагностировали частичное утопление. В Хаджибейском районе, на улице Хавкина, вода затопила двор частного дома почти по пояс. Там 59-летней женщине стало плохо из-за гипертонического криза. Медики осмотрели пострадавшую, но от госпитализации она отказалась.
По сообщениям спасателей, в разных районах города и пригорода затопило десятки частных домов, подвалы многоэтажек и даже складские помещения. Уровень воды местами достигал метра, из-за чего машины глохли посреди дорог, а люди шли домой вброд.
Напомним, мы писали, что в Одесской области из-за непогоды возникли проблемы со светом. Также, журналисты Новини.LIVE сняли последствия непогоды в Одессе.
