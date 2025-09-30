Видео
Главная Одесса Непогода в Одессе — улицы перекрыты, транспорт не ходит

Непогода в Одессе — улицы перекрыты, транспорт не ходит

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 18:18
Ливень в Одессе: затопленные улицы, пострадавшие и остановка транспорта
Затопленная улица, авто и киоск в Одессе. Фото: Новини.LIVE

С ночи в Одессе прошел сильный ливень, который привел к массовым подтоплениям. В городе перекрыто движение на десятках улиц, остановились трамваи и троллейбусы. Коммунальные службы и спасатели работают над ликвидацией последствий непогоды.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Перекрыты улицы

По состоянию на 17:00 из-за ливня Одессу охватили масштабные подтопления. На многих улицах движение транспорта затруднено или полностью перекрыто.

  • Химическая/Промышленная — подтоплено, движение перекрыто;
  • Ширяевский — подтоплено, движение перекрыто;
  • Церковная — подтоплено, движение перекрыто;
  • Балковская — движение перекрыто;
  • Атамана Главного / Плигуна — подтоплено, движение перекрыто;
  • Черноморского Казачества / Газовый — подтоплено, движение перекрыто;
  • ул. Центральный Аэропорт — подтоплено, движение затруднено;
  • ул. 28-й бригады — подтоплено, движение затруднено;
  • просп. Леси Украинки (район суда) — подтоплено, движение затруднено;
  • Среднефонтанская — подтоплено, движение перекрыто;
  • Среднефонтанская площадь — подтоплена, движения нет;
  • ул. Независимости — подтоплена, движение затруднено;
  • Французский бульвар — подтоплено, движение перекрыто;
  • ул. Черняховского — подтоплено, движение затруднено;
  • ул. Героев Небесной Сотни, 83 — движение перекрыто;
  • ул. Князя Ярослава Мудрого, 27а — движение перекрыто;
  • ул. Семьи Глодан, 18 — подтоплено, движение перекрыто;
  • ул. Чикаленко, 46/1 — подтоплено, движение перекрыто;
  • ул. Варненская, 2/2 — подтоплено, движение затруднено;
  • ул. Марсельская — подтоплено, движение затруднено;
  • ул. Филатова — подтоплено, движение затруднено;
  • дорога в Аэропорт — подтоплено, движение затруднено;
  • Вадатурского/Фунтового — подтоплено, движение затруднено;
  • Приморская / Газовый — подтоплено, движение перекрыто;
  • Космонавтов / Инглези — подтоплено, движение перекрыто;
  • Мельницкая / Шустова — подтоплено, движение перекрыто;
  • Водопроводная / Бассейная — подтоплено, движение затруднено;
  • Фонтанская дорога (5 ст.) — подтоплено, движение затруднено;
  • Фонтанская дорога (9 ст.) — подтоплено, движение затруднено;
  • Люстдорфская дорога / Тополиная — подтоплено, движение затруднено;
  • 5 ст. Большого Фонтана — подтоплено, движение перекрыто.
В Одесі вирує негода
Грузовик стоит на затопленной улице. Фото: Новини.LIVE

Общественный транспорт

Общественный транспорт также остановился. Не работают трамвайные маршруты №1, 5, 7, 11, 13, 27 и 28. Из троллейбусов приостановлено движение №2, 3, 7, 9 и 10. Восьмой маршрут курсирует только до улицы Химической.

Городские власти призывают водителей выбирать альтернативные маршруты и соблюдать правила безопасности. В ликвидации последствий ливня задействованы все коммунальные службы и подразделения ГСЧС.

В Одесі вирує негода
Киоск, который наполовину затопило из-за дождя. Фото: Новини.LIVE

Пострадавшие люди

На Балковской поток воды сбил с ног женщину, которая пыталась перейти дорогу. Она наглоталась воды и получила переохлаждение, врачи диагностировали частичное утопление. В Хаджибейском районе, на улице Хавкина, вода затопила двор частного дома почти по пояс. Там 59-летней женщине стало плохо из-за гипертонического криза. Медики осмотрели пострадавшую, но от госпитализации она отказалась.

По сообщениям спасателей, в разных районах города и пригорода затопило десятки частных домов, подвалы многоэтажек и даже складские помещения. Уровень воды местами достигал метра, из-за чего машины глохли посреди дорог, а люди шли домой вброд.

Напомним, мы писали, что в Одесской области из-за непогоды возникли проблемы со светом. Также, журналисты Новини.LIVE сняли последствия непогоды в Одессе.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
