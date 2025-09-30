В Одессе ищут девушку, которую во время непогоды 30 сентября унесло течением

Затопление улицы в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Во вторник, 30 сентября, в Одессе во время непогоды течением унесло 23-летнюю девушку. На данный момент ее уже более двух часов ищут.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Что известно об исчезновении девушки

Пропавшую зовут Надя. У нее светлые волосы и голубые глаза. Около 18:10 девушку подхватило течение на перекрестке улицы Художника Федорова и переулка Адольфа Лозы. Более полутора часов потерпевшей удавалось держаться на плаву. Она даже зацепилась за дерево, но потом течение понесло ее дальше. На место вызвали спасателей. В ГСЧС в комментарии Суспільному подтвердили, что водолазы ищут пропавшую одесситку.

Последствия непогоды в Одессе

На улице Левитана вечером наполовину провалилась под асфальт маршрутка. Местные жители публикуют видео, на которых зафиксировано затопление квартир, паркингов и магазинов.

По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, по состоянию на 21:00 подразделения ГСЧС в Одессе спасли 231 человека, эвакуировали из воды 46 единиц техники, в том числе три машины скорой помощи. Энергетики вернули свет 66,6 тысячи семей в 131 населенном пункте Одесской области. Временно остаются без электроэнергии еще 23,7 тысячи потребителей.

"К сожалению, по прогнозам синоптиков, следующие сутки для Одесской области также будут сложными из-за значительных осадков. Однако все службы продолжают работать в усиленном режиме до полного восстановления после последствий этой непогоды", — отметил глава ОВА.

Напомним, в Одессе 30 сентября в течение всех суток был ливень. В результате подтопления улиц прекратил работу электротранспорт.

Также мы сообщали, что в Карпатах 29 сентября выпал первый снег. Там же температура воздуха снизилась до -3 °С.