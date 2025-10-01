Відео
Масштабна негода накрила Одесу — є загиблі, серед них дитина

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 08:19
Негода в Одесі — є загиблі, серед них дитина
Надзвичайники рятують людей під час негоди в Одесі. Фото: ДСНС/Telegram

Одесу накрила масштабна негода. Внаслідок поганої погоди в Одесі загинули люди, серед них — дитина.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у середу, 1 жовтня, в Telegram.

Негода в Одесі забрала життя людей — що відомо

Масштабна негода накрила Одесу, внаслідок чого загинуло 9 людей.

За даними ДСНС, майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі та Одеському районі. Наразі відомо про 9 загиблих осіб, з яких 1 дитина.

Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о сьомій ранку. На місці пошуку працювала психолог ДСНС.

Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. Наразі роботи тривають.

Раніше ми інформували, що в Одесі пройшла сильна злива, яка призвела до підтоплень.

Також ми повідомляли, що під час негоди в Одесі течією віднесло 23-річну дівчину.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
