Погода в Одессе 1 октября: без осадков, температура до +16°C, дожди в области

Женщина с зонтиком идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 1 октября, в Одессе осадков не ожидается. Температура воздуха упадет до +12 °C. В то же время в области сегодня снова будет дождливо. Несмотря на это море возле областного центра все еще будет умеренно темным.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха составит +8...+10 °C, днем поднимется до +10...+12 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют переменную облачность. Днем местами умеренный дождь. Воздух прогреется до +8...+13 °C, местами до +16 °С, ночью упадет до +5...+10 °C. Видимость на автодорогах будет хорошей.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Несмотря на прохладную дождливую погоду море до сих пор остается теплым. Сегодня оно будет держаться на уровне +17...+18 °C. Любители осеннего пляжа смогут еще понырять в воду.

Напомним, мы писали, что в Одессе из-за ливня перекрывали дороги. А также Новини.LIVE сняли последствия непогоды в городе.