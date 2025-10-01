Погода в Одесі 1 жовтня: без опадів, температура до +16°C, дощі в області

Погода в Одесі на сьогодні — чи буде дощ і яка вода у морі
Сьогодні, 1 жовтня, в Одесі опадів не очікується. Температура повітря впаде до +12 °C. Водночас в області сьогодні знову дощитиме. Попри це море біля обласного центру все ще буде помірно темплим.
Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура повітря складе +8…+10 °C, вдень підніметься до +10…+12 °C.
Погода в Одеській області
В Одеській області також прогнозують мінливу хмарність. Вдень місцями помірний дощ. Повітря прогріється до +8…+13 °C, місцями до + 16 °С, вночі впаде до +5…+10 °C. Видимість на автошляхах буде доброю.
Температура морської води на узбережжі Одеси
Попри прохолодну дощову погоду море й досі залишеється теплим. Сьогодні воно триматиметься на рівні +17…+18 °C. Любителі покупатися восени, ще зможуть попірнати у воду.
