Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Погода в Одесі на сьогодні — чи буде дощ і яка вода у морі

Погода в Одесі на сьогодні — чи буде дощ і яка вода у морі

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 05:46
Погода в Одесі 1 жовтня: без опадів, температура до +16°C, дощі в області
Жінка з парасолькою йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 жовтня, в Одесі опадів не очікується. Температура повітря впаде до +12 °C. Водночас в області сьогодні знову дощитиме. Попри це море біля обласного центру все ще буде помірно темплим.  

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура повітря складе +8…+10 °C, вдень підніметься до +10…+12 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області також прогнозують мінливу хмарність. Вдень місцями помірний дощ. Повітря прогріється до +8…+13 °C, місцями до + 16 °С, вночі впаде до +5…+10 °C. Видимість на автошляхах буде доброю.

Прогноз погоди
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Температура морської води на узбережжі Одеси

Попри прохолодну дощову погоду море й досі залишеється теплим. Сьогодні воно триматиметься на рівні +17…+18 °C. Любителі покупатися восени, ще зможуть попірнати у воду.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі через зливу перекривали дороги. А також Новини.LIVE зафільмували наслідки негоди в місті.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації