Зеленський про трагедію в Одесі: жертви та наслідки негоди

Потужна злива, яка вчора накрила Одесу, забрала життя дев’яти людей, серед яких дитина. Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він висловив співчуття родинам загиблих та наголосив на перевірці обставин стихії.

Про це Володимир Зеленський написав на власному каналі.

Реакція президента

Президент відреагував на негоду, яка вчора була в Одесі. Зеленський зазначив, що ситуація в місті жахлива і вимагає повної уваги держави. Він також розповів, що досі шукають людей, які зникли після дощу.

"Наразі перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що до ліквідації наслідків залучені ДСНС, Національна поліція та інші служби. Віцепрем’єр Олексій Кулеба доповів про масштаби трагедії та обставини стихії, а президент доручив провести повну перевірку роботи служб та усіх факторів, які могли призвести до таких значних наслідків. Цього тижня очікується детальна доповідь про ситуацію.

Наслідки негоди для мешканців

Негода спричинила підтоплення вулиць, повалення дерев та перебої в електропостачанні. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Комунальні служби та рятувальники працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи підтоплення та аварії.

Зеленський закликав мешканців Одеси дотримуватися заходів безпеки та уникати пересувань без нагальної потреби. Робота служб триває цілодобово, а інформація про ситуацію регулярно оновлюється.

Рух транспорту

Через зупинку роботи насосних станцій рух транспорту через Пересип наразі неможливий.

Трамваї курсують №5, №15, №18, №21, №28. №1, №7, №13, №20, №27 тимчасово не працюють.

Тролейбуси №2 ходять лише дизельними машинами, №3, №8, №9 курсують за маршрутом, №7 і №10 мають скорочені маршрути.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що відбувається в Одесі після зливи сьогодні. Також ми писали, що через аварійну ситуацію частина одеських маршруток з 1 жовтня їздитиме інакше.