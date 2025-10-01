Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зеленський відреагував на негоду в Одесі — що сказав

Зеленський відреагував на негоду в Одесі — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 12:56
Зеленський про трагедію в Одесі: жертви та наслідки негоди
Машина їде затопленою вулицею Одеси. Фото: Новини.LIVE

Потужна злива, яка вчора накрила Одесу, забрала життя дев’яти людей, серед яких дитина. Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він висловив співчуття родинам загиблих та наголосив на перевірці обставин стихії.

Про це Володимир Зеленський написав на власному каналі.

Реклама
Читайте також:

Реакція президента

Президент відреагував на негоду, яка вчора була в Одесі. Зеленський зазначив, що ситуація в місті жахлива і вимагає повної уваги держави. Він також розповів, що досі шукають людей, які зникли після дощу.

"Наразі перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що до ліквідації наслідків залучені ДСНС, Національна поліція та інші служби. Віцепрем’єр Олексій Кулеба доповів про масштаби трагедії та обставини стихії, а президент доручив провести повну перевірку роботи служб та усіх факторів, які могли призвести до таких значних наслідків. Цього тижня очікується детальна доповідь про ситуацію.

Наслідки негоди для мешканців

Негода спричинила підтоплення вулиць, повалення дерев та перебої в електропостачанні. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Комунальні служби та рятувальники працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи підтоплення та аварії.

Зеленський закликав мешканців Одеси дотримуватися заходів безпеки та уникати пересувань без нагальної потреби. Робота служб триває цілодобово, а інформація про ситуацію регулярно оновлюється.

Рух транспорту

Через зупинку роботи насосних станцій рух транспорту через Пересип наразі неможливий.

  • Трамваї курсують №5, №15, №18, №21, №28. №1, №7, №13, №20, №27 тимчасово не працюють.
  • Тролейбуси №2 ходять лише дизельними машинами, №3, №8, №9 курсують за маршрутом, №7 і №10 мають скорочені маршрути.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що відбувається в Одесі після зливи сьогодні. Також ми писали, що через аварійну ситуацію частина одеських маршруток з 1 жовтня їздитиме інакше.

погода Одеса негода Одеська область Новини Одеси дощ
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації