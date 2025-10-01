Зеленский о трагедии в Одессе: жертвы и последствия непогоды

Машина едет по затопленной улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

Мощный ливень, который вчера накрыл Одессу, унес жизни девяти человек, среди которых ребенок. Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил о проверке обстоятельств стихии.

Об этом Владимир Зеленский написал на собственном канале.

Реклама

Читайте также:

Реакция президента

Президент отреагировал на непогоду, которая вчера была в Одессе. Зеленский отметил, что ситуация в городе ужасная и требует полного внимания государства. Он также рассказал, что еще ищут людей, которые исчезли после дождя.

"Сейчас проверяют информацию о еще одном человеке, судьба которого пока неизвестна", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что к ликвидации последствий привлечены ГСЧС, Национальная полиция и другие службы. Вице-премьер Алексей Кулеба доложил о масштабах трагедии и обстоятельствах стихии, а президент поручил провести полную проверку работы служб и всех факторов, которые могли привести к таким значительным последствиям. На этой неделе ожидается подробный доклад о ситуации.

Последствия непогоды для жителей

Непогода вызвала подтопление улиц, падение деревьев и перебои в электроснабжении. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Коммунальные службы и спасатели работают в усиленном режиме, ликвидируя подтопления и аварии.

Зеленский призвал жителей Одессы соблюдать меры безопасности и избегать передвижений без необходимости. Работа служб продолжается круглосуточно, а информация о ситуации регулярно обновляется.

Движение транспорта

Из-за остановки работы насосных станций движение транспорта через Пересыпь пока невозможно.

Трамваи курсируют №5, №15, №18, №21, №28. №1, №7, №13, №20, №27 временно не работают.

Троллейбусы №2 ходят только дизельными машинами, №3, №8, №9 курсируют по маршруту, №7 и №10 имеют сокращенные маршруты.

Напомним, мы сообщали о том, что происходит в Одессе после ливня сегодня. Также мы писали, что из-за аварийной ситуации часть одесских маршруток с 1 октября будет ездить иначе.