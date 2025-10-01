Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Зеленский отреагировал на непогоду в Одессе — что сказал

Зеленский отреагировал на непогоду в Одессе — что сказал

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 12:56
Зеленский о трагедии в Одессе: жертвы и последствия непогоды
Машина едет по затопленной улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

Мощный ливень, который вчера накрыл Одессу, унес жизни девяти человек, среди которых ребенок. Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил о проверке обстоятельств стихии.

Об этом Владимир Зеленский написал на собственном канале.

Реклама
Читайте также:

Реакция президента

Президент отреагировал на непогоду, которая вчера была в Одессе. Зеленский отметил, что ситуация в городе ужасная и требует полного внимания государства. Он также рассказал, что еще ищут людей, которые исчезли после дождя.

"Сейчас проверяют информацию о еще одном человеке, судьба которого пока неизвестна", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что к ликвидации последствий привлечены ГСЧС, Национальная полиция и другие службы. Вице-премьер Алексей Кулеба доложил о масштабах трагедии и обстоятельствах стихии, а президент поручил провести полную проверку работы служб и всех факторов, которые могли привести к таким значительным последствиям. На этой неделе ожидается подробный доклад о ситуации.

Последствия непогоды для жителей

Непогода вызвала подтопление улиц, падение деревьев и перебои в электроснабжении. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Коммунальные службы и спасатели работают в усиленном режиме, ликвидируя подтопления и аварии.

Зеленский призвал жителей Одессы соблюдать меры безопасности и избегать передвижений без необходимости. Работа служб продолжается круглосуточно, а информация о ситуации регулярно обновляется.

Движение транспорта

Из-за остановки работы насосных станций движение транспорта через Пересыпь пока невозможно.

  • Трамваи курсируют №5, №15, №18, №21, №28. №1, №7, №13, №20, №27 временно не работают.
  • Троллейбусы №2 ходят только дизельными машинами, №3, №8, №9 курсируют по маршруту, №7 и №10 имеют сокращенные маршруты.

Напомним, мы сообщали о том, что происходит в Одессе после ливня сегодня. Также мы писали, что из-за аварийной ситуации часть одесских маршруток с 1 октября будет ездить иначе.

погода Одесса непогода Одесская область Новости Одессы дождь
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации