Часть одесских маршруток с 1 октября будет ездить иначе — детали

Дата публикации 1 октября 2025 09:59
Изменения движения автобусов в Одессе из-за перекрытия Люстдорфской
В Одессе с 1 октября перекрыт перекресток Люстдорфской дороги и Левитана. Из-за этого временно изменены схемы движения шести автобусных маршрутов. Объезды организованы по ближайшим улицам, чтобы уменьшить пробки.

Об этом сообщили на канале Одесского городского совета.

Изменения движения

Из-за аварийной ситуации и ремонтных работ автобусы №7, 127, 146, 150, 185 и 221 курсируют по новым схемам. Маршрут №185 теперь движется в обход — с улицы Левитана через Академика Королева и проспект Князя Ярослава Мудрого до 7-й станции Люстдорфской дороги, а дальше — по своему привычному маршруту. В обратном направлении схема та же.

Автобусы №7, 127, 146, 150 и 221 при движении по Люстдорфской дороге от 5-й станции в направлении площади Независимости едут через улицу Тополиную, Академика Королева и выходят на площадь Независимости, далее - по привычным маршрутам. В обратном направлении — аналогично: от площади Независимости через Королева и Тополиную с выездом на Люстдорфскую дорогу в направлении площади Трибуны Героев.

Движение восстановят после завершения ремонтных работ.

Напомним, мы писали, что из-за ливня в Одессе есть проблемы с движением транспорта. Также мы сообщали о том, кто из пенсионеров в октябре получит скидки на проезд.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
