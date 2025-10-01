Изменения движения автобусов в Одессе из-за перекрытия Люстдорфской

Маршрутка стоит на остановке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе с 1 октября перекрыт перекресток Люстдорфской дороги и Левитана. Из-за этого временно изменены схемы движения шести автобусных маршрутов. Объезды организованы по ближайшим улицам, чтобы уменьшить пробки.

Об этом сообщили на канале Одесского городского совета.

Изменения движения

Из-за аварийной ситуации и ремонтных работ автобусы №7, 127, 146, 150, 185 и 221 курсируют по новым схемам. Маршрут №185 теперь движется в обход — с улицы Левитана через Академика Королева и проспект Князя Ярослава Мудрого до 7-й станции Люстдорфской дороги, а дальше — по своему привычному маршруту. В обратном направлении схема та же.

Автобусы №7, 127, 146, 150 и 221 при движении по Люстдорфской дороге от 5-й станции в направлении площади Независимости едут через улицу Тополиную, Академика Королева и выходят на площадь Независимости, далее - по привычным маршрутам. В обратном направлении — аналогично: от площади Независимости через Королева и Тополиную с выездом на Люстдорфскую дорогу в направлении площади Трибуны Героев.

Движение восстановят после завершения ремонтных работ.

