Головна Одеса Частина одеських маршруток з 1 жовтня їздитиме інакше — деталі

Частина одеських маршруток з 1 жовтня їздитиме інакше — деталі

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 09:59
Зміни руху автобусів в Одесі через перекриття Люстдорфської
Маршрутка стоїть на зупинці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі з 1 жовтня перекрито перехрестя Люстдорфської дороги та Левітана. Через це тимчасово змінено схеми руху шести автобусних маршрутів. Об’їзди організовані найближчими вулицями, щоб зменшити затори.

Про це повідомили на каналі Одеської міської ради.

Зміни руху

Через аварійну ситуацію та ремонтні роботи автобуси №7, 127, 146, 150, 185 і 221 курсують за новими схемами. Маршрут №185 тепер рухається в обхід — з вулиці Левітана через Академіка Корольова та проспект Князя Ярослава Мудрого до 7-ї станції Люстдорфської дороги, а далі — за своїм звичним маршрутом. У зворотному напрямку схема та сама.

Автобуси №7, 127, 146, 150 та 221 при русі Люстдорфською дорогою від 5-ї станції у напрямку площі Незалежності їдуть через вулицю Тополину, Академіка Корольова та виходять на площу Незалежності, далі — за звичними маршрутами. У зворотному напрямку — аналогічно: від площі Незалежності через Корольова та Тополину з виїздом на Люстдорфську дорогу в напрямку площі Трибуни Героїв.

Рух відновлять після завершення ремонтних робіт.

Нагадаємо, ми писали, що через зливу в Одесі є проблеми з рухом транспорту. Також ми повідомляли про те, хто з пенсіонерів у жовтні отримає знижки на проїзд.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
