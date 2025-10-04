Одесса после ливня - какие улицы уже открыты для движения

Коммунальная техника, которая расчищает дороги во время непогоды. Фото: ЖКС Одессы

В Одессе начали восстанавливать движение по дорогам, которые подтопило в результате дождя, сегодня, 4 октября. По состоянию на 14:00 часть дорог уже открыли для проезда, а на других движение остается затрудненным. В городе и области работают пункты несокрушимости, где жители могут получить помощь.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Восстановление движения

В результате дождя в Одессе подтопило много улиц, однако ситуация постепенно улучшается. По состоянию на сейчас восстановили движение транспорта на таких участках: Марсельская, С. Яхненко, Бувалкина, дорога в Аэропорт, Артиллерийская, Инглези (дома №18 и №10), Люстдорфская дорога/Бреуса, Мельницкая/Шустова и Церковная/Чепиги.

Где затоплено

Частично подтопленными остаются: Ярмарочный переулок, 1-й Солонцеватый (правая полоса), Приморская, ул. 28-й Бригады, Канатная возле райадминистрации, Леси Украинки (суд), Филатова, 90, ул. Головатого (АЗС "Сокар"), перекресток Головатого и 1-го Солонцеватого, Большая Химическая, Ширяевский переулок и ул. Щеголева. Там движение есть, но затруднено. Больше всего проблем сейчас на ул. Одария в районе порта, где передвижение транспорта значительно затруднено.

Пункты несокрушимости

Для удобства жителей в Одессе и области работают пункты несокрушимости. По этим адресам можно согреться, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь.

Напомним, мы писали, что в Одессе из-за дождя подтопило часть улиц. Также мы сообщали, что в результате потопа в Одессе погибла сотрудница ОГА.