Трагическая смерть молодой работницы ОГА в Одессе

Погибшая работница ОГА в Одессе. Фото: Одесская областная администрация

В Одессе трагически погибла 23-летняя работница ОГА Надежда Мишей. Во время непогоды вечером 30 сентября она перестала выходить на связь, и о ее исчезновении сообщили в соцсетях.

Об этом сообщили на странице Одесской областной государственной администрации.

Что известно

Надежда Мишей работала в управлении по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской ОГА. Вечером 30 сентября она перестала выходить на связь после 19:00. Информация о ее исчезновении быстро распространилась среди знакомых и в соцсетях. Поиски продолжались до вечера, пока тело девушки не нашли в переулке Сергея Эйзенштейна. Из-за желания родителей, которые находятся за границей, подробности сообщили только сейчас.

"Спасибо всем, кто откликнулся и пытался помочь в поисках. Искренние соболезнования семье Надежды, друзьям и всем, кто ее знал", — говорится в сообщении.

