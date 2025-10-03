Трагическая смерть молодой работницы ОГА в Одессе

В Одессе во время непогоды погибла работница ОГА — что известно
В Одессе трагически погибла 23-летняя работница ОГА Надежда Мишей. Во время непогоды вечером 30 сентября она перестала выходить на связь, и о ее исчезновении сообщили в соцсетях.
Об этом сообщили на странице Одесской областной государственной администрации.
Что известно
Надежда Мишей работала в управлении по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской ОГА. Вечером 30 сентября она перестала выходить на связь после 19:00. Информация о ее исчезновении быстро распространилась среди знакомых и в соцсетях. Поиски продолжались до вечера, пока тело девушки не нашли в переулке Сергея Эйзенштейна. Из-за желания родителей, которые находятся за границей, подробности сообщили только сейчас.
"Спасибо всем, кто откликнулся и пытался помочь в поисках. Искренние соболезнования семье Надежды, друзьям и всем, кто ее знал", — говорится в сообщении.
Напомним, мы писали, что в результате непогоды в Одессе погибли 10 человек. Также мы сообщали, что в Одессе подсчитывают убытки от стихии.
