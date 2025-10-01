Видео
Главная Одесса Кулеба назвал количество жертв из-за непогоды в Одессе

Кулеба назвал количество жертв из-за непогоды в Одессе

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 21:09
Последствия непогоды в Одессе - Кулеба назвал количество жертв
Алексей Кулеба. Фото: Новини.LIVE

В Одессе последствия мощной непогоды продолжают нарастать. Количество погибших уже возросло до десяти человек, среди них есть ребенок.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время брифинга в Одессе в среду, 1 октября.

Читайте также:

Последствия непогоды в Одессе

По словам министра, в течение всего 12 часов на город выпала почти двухмесячная норма осадков. Это привело к масштабным подтоплениям, падению деревьев, обесточиванию и значительным разрушениям жилого фонда. Более тысячи человек обратились за помощью. Больше всего пострадал Киевский район Одессы — там повреждены 286 частных и более 350 многоквартирных домов.

"У людей уничтожена техника в частных хозяйствах, которая помогала им в повседневной жизни. Я обратился к мэру Одессы, и он согласился создать программу компенсаций, которая позволит приобрести необходимое имущество, в частности котлы и другое оборудование", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, оперативно разрабатывается план ликвидации последствий непогоды. Город должен создать единую горячую линию для пострадавших, чтобы оперативно собирать информацию о потребностях людей и оказывать помощь.

Одним из ключевых критериев эффективности работы станет уменьшение количества обращений и начало выплат компенсаций.

Кроме того, принято решение создать отдельную комиссию, которая установит причины трагедии.

"К сожалению, стихия унесла жизни десяти человек. Наш главный приоритет сейчас — помощь пострадавшим и скорейшее восстановление города", — подчеркнул министр.

Напомним, что в Одессе до сих пор заблокированы несколько ключевых транспортных артерий. Сильная непогода существенно усложнила передвижение по городу, поэтому автовладельцам советуют заблаговременно планировать поездки. Водителей просят обходить подтопленные зоны и ориентироваться на онлайн-навигацию, чтобы избежать пробок.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE показывали последствия непогоды в Одессе с места событий.

погода Одесса непогода жертвы разрушения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
