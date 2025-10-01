Видео
Проезд закрыт — какие улицы в Одессе сегодня лучше объезжать

Проезд закрыт — какие улицы в Одессе сегодня лучше объезжать

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 17:36
Перекрытие дорог в Одессе из-за непогоды
Авто едет по затопленной улице. Фото: Новини.LIVE

В Одессе до сих пор остаются перекрытыми несколько важных улиц. Из-за непогоды движение в городе затруднено, поэтому водителям стоит заранее проверять свой маршрут. Руководителей призывают избегать подтопленных участков и пользоваться онлайн-картами, чтобы не попасть в пробки.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Читайте также:

Перекрыты улицы

В Одессе для движения транспорта перекрыта улица Черноморского Казачества и Атамана Головатого. Таким образом проезд через Пересыпь до сих пор закрыт. Доехать до Пересыпского района все еще возможно только по объездной дороге. Также ограничен проезд на участке Люстдорфской дороги от Тополевой до Костанди.

Водителям советуют заблаговременно пользоваться навигаторами и онлайн-картами, чтобы узнать о перекрытии или возможных пробках. Особенно внимательными нужно быть в темное время суток и отдавать предпочтение хорошо освещенным и безопасным трассам.

Из-за дождя и сильного ветра движение в городе остается медленным, поэтому стоит закладывать дополнительное время на поездку. Жителей также предупреждают не выезжать на подтопленные участки дорог, ведь вода может скрывать опасные ямы или препятствия. Правоохранители советуют иметь резервный маршрут, чтобы в случае блокирования дороги можно было быстро изменить направление.

Напомним, мы писали, что в Одессе и области на завтра объявили День траура. Также мы сообщали о том, как одесситы оправляются от непогоды.

Одесса непогода Одесская область Новости Одессы проезд затопление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
