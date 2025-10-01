Видео
В Одессе и области объявлен завтра день траура

В Одессе и области объявлен завтра день траура

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 16:18
В Одессе 2 октября объявили день траура из-за гибели людей
Флаг Украины с черной лентой. Фото иллюстративное: Жмеринский городской совет

Завтра, октября в Одессе и области будет день траура из-за трагедии, вызванной мощным ливнем. Непогода унесла жизни девяти человек, среди них — ребенок. Память погибших почтят приспущенными флагами и отменой развлекательных мероприятий.

Об этом стало известно из распоряжений главы Одесской военной администрации Олега Кипера и мэра Одессы Геннадия Труханова.

Читайте также:

Распоряжение главы Одесской ОВА

Глава Одесской областной военной администрации подписал документ об объявлении траура. 2 октября на всей территории региона приспустят Государственные флаги на зданиях органов власти, предприятий и учреждений. Также ограничено проведение развлекательных мероприятий.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших", — написал Кипер.

Распоряжение городского головы Одессы

Мэр Одессы также подписал распоряжение о дне траура. 2 октября в городе приспустят Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Все заведения независимо от формы собственности получили рекомендацию воздержаться от использования музыки и проведения развлекательных программ.

"Одесский городской голова, Одесский городской совет и его Исполнительный комитет выражают свои соболезнования родным и близким погибших", — говорится на сайте городского совета.

Жертвы среди населения

В результате непогоды в Одессе погибли девять человек. Среди них — пятеро членов одной семьи, включая ребенка. Они жили в цокольном помещении и оказались заблокированными водой.

Среди погибших также 23-летняя девушка, которую искали всю ночь. Кроме того, стихия унесла жизни еще трех женщин, которых сбило течение. Одной из жертв стала 38-летняя работница "Укрзализныци", которая возвращалась домой и была вынуждена идти пешком, потому что дороги были заблокированы.

Напомним, мы писали, что президент отреагировал на последствия непогоды в Одессе. Также мы писали, что одесситы рассказали о том, как оправляются после ливня.

Одесса Одесская область Новости Одессы жертвы погибшие День траура
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
