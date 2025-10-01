В Одесі 2 жовтня оголосили день жалоби через загибель людей

Прапор України з чорною стрічкою. Фото ілюстративне: Жмеринська міська рада

Завтра, 2 жовтня в Одесі та області буде день жалоби через трагедію, спричинену потужною зливою. Негода забрала життя дев’ятьох людей, серед них — дитина. Пам’ять загиблих вшанують приспущеними прапорами та скасуванням розважальних заходів.

Про це стало відомо з розпоряджень очільника Одеської військової адміністрації Олега Кіпера та мера Одеси Геннадія Труханова.

Реклама

Читайте також:

Розпорядження очільника Одеської ОВА

Голова Одеської обласної військової адміністрації підписав документ про оголошення жалоби. 2 жовтня на всій території регіону приспустять Державні прапори на будівлях органів влади, підприємств і установ. Також обмежено проведення розважальних заходів.

"Висловлюю глибокі співчуття родинам і близьким загиблих", — написав Кіпер.

Розпорядження міського голови Одеси

Мер Одеси також підписав розпорядження про день жалоби. 2 жовтня у місті приспустять Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Усі заклади незалежно від форми власності отримали рекомендацію утриматися від використання музики й проведення розважальних програм.

"Одеський міський голова, Одеська міська рада та її Виконавчий комітет висловлюють свої співчуття рідним та близьким загиблих", — йдеться на сайті міської ради.

Жертви серед населення

Внаслідок негоди в Одесі загинули дев’ятеро людей. Серед них — п’ятеро членів однієї родини, включно з дитиною. Вони мешкали у цокольному приміщенні та опинилися заблокованими водою.

Серед загиблих також 23-річна дівчина, яку шукали всю ніч. Крім того, стихія забрала життя ще трьох жінок, яких збила течія. Однією з жертв стала 38-річна працівниця "Укрзалізниці", яка поверталася додому й була змушена йти пішки, бо дороги були заблоковані.

Нагадаємо, ми писали, що президент відреагував на наслідки негоди в Одесі. Також ми писали, що одесити розповіли про те, як оговтуються після зливи.