В Одесі 2 жовтня оголосили день жалоби через загибель людей

В Одесі та області оголошено завтра день жалоби
Завтра, 2 жовтня в Одесі та області буде день жалоби через трагедію, спричинену потужною зливою. Негода забрала життя дев’ятьох людей, серед них — дитина. Пам’ять загиблих вшанують приспущеними прапорами та скасуванням розважальних заходів.
Про це стало відомо з розпоряджень очільника Одеської військової адміністрації Олега Кіпера та мера Одеси Геннадія Труханова.
Розпорядження очільника Одеської ОВА
Голова Одеської обласної військової адміністрації підписав документ про оголошення жалоби. 2 жовтня на всій території регіону приспустять Державні прапори на будівлях органів влади, підприємств і установ. Також обмежено проведення розважальних заходів.
"Висловлюю глибокі співчуття родинам і близьким загиблих", — написав Кіпер.
Розпорядження міського голови Одеси
Мер Одеси також підписав розпорядження про день жалоби. 2 жовтня у місті приспустять Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Усі заклади незалежно від форми власності отримали рекомендацію утриматися від використання музики й проведення розважальних програм.
"Одеський міський голова, Одеська міська рада та її Виконавчий комітет висловлюють свої співчуття рідним та близьким загиблих", — йдеться на сайті міської ради.
Жертви серед населення
Внаслідок негоди в Одесі загинули дев’ятеро людей. Серед них — п’ятеро членів однієї родини, включно з дитиною. Вони мешкали у цокольному приміщенні та опинилися заблокованими водою.
Серед загиблих також 23-річна дівчина, яку шукали всю ніч. Крім того, стихія забрала життя ще трьох жінок, яких збила течія. Однією з жертв стала 38-річна працівниця "Укрзалізниці", яка поверталася додому й була змушена йти пішки, бо дороги були заблоковані.
