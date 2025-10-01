Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Проїзд закритий — які вулиці в Одесі сьогодні краще об'їжджати

Проїзд закритий — які вулиці в Одесі сьогодні краще об'їжджати

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 17:36
Перекриття доріг в Одесі через негоду
Авто їде по затопленій вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Одесі досі залишаються перекритими кілька важливих вулиць. Через негоду рух у місті ускладнений, тож водіям варто заздалегідь перевіряти свій маршрут. Керманичів закликають уникати підтоплених ділянок і користуватися онлайн-картами, щоб не потрапити у затори.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Одещини.

Реклама
Читайте також:

Перекриті вулиці

В Одесі для руху транспорту перекрито вулицю Чорноморського Козацтва та Отамана Головатого. Таким чином проїзд через Пересип досі закритий. Доїхати до Пересипського району все ще можливо тільки по об'їздній дорозі. Також обмежений проїзд на ділянці Люстдорфської дороги від Тополевої до Костанді.

Водіям радять завчасно користуватися навігаторами й онлайн-картами, аби дізнатися про перекриття чи можливі затори. Особливо уважними потрібно бути у темний час доби й віддавати перевагу добре освітленим і безпечним трасам.

Через дощ і сильний вітер рух у місті залишається повільним, тому варто закладати додатковий час на поїздку. Мешканців також попереджають не виїжджати на підтоплені ділянки доріг, адже вода може приховувати небезпечні ями чи перешкоди. Правоохоронці радять мати резервний маршрут, аби у разі блокування дороги можна було швидко змінити напрямок.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі та області на завтра оголосили День жалоби. Також ми повідомляли про те, як одесити оговтуються від негоди.

Одеса негода Одеська область Новини Одеси проїзд затоплення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації