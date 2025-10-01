Перекриття доріг в Одесі через негоду

Авто їде по затопленій вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Одесі досі залишаються перекритими кілька важливих вулиць. Через негоду рух у місті ускладнений, тож водіям варто заздалегідь перевіряти свій маршрут. Керманичів закликають уникати підтоплених ділянок і користуватися онлайн-картами, щоб не потрапити у затори.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Одещини.

Перекриті вулиці

В Одесі для руху транспорту перекрито вулицю Чорноморського Козацтва та Отамана Головатого. Таким чином проїзд через Пересип досі закритий. Доїхати до Пересипського району все ще можливо тільки по об'їздній дорозі. Також обмежений проїзд на ділянці Люстдорфської дороги від Тополевої до Костанді.

Водіям радять завчасно користуватися навігаторами й онлайн-картами, аби дізнатися про перекриття чи можливі затори. Особливо уважними потрібно бути у темний час доби й віддавати перевагу добре освітленим і безпечним трасам.

Через дощ і сильний вітер рух у місті залишається повільним, тому варто закладати додатковий час на поїздку. Мешканців також попереджають не виїжджати на підтоплені ділянки доріг, адже вода може приховувати небезпечні ями чи перешкоди. Правоохоронці радять мати резервний маршрут, аби у разі блокування дороги можна було швидко змінити напрямок.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі та області на завтра оголосили День жалоби. Також ми повідомляли про те, як одесити оговтуються від негоди.