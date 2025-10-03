Відео
Головна Одеса В Одесі під час негоди загинула робітниця ОДА — що відомо

В Одесі під час негоди загинула робітниця ОДА — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 13:45
Трагічна смерть молодої працівниці ОДА в Одесі
Загибла працівниця ОДА в Одесі. Фото: Одеська обласна адміністрація

В Одесі трагічно загинула 23-річна працівниця ОДА Надія Мішей. Під час негоди, ввечері 30 вересня вона перестала виходити на зв’язок, і про її зникнення повідомили у соцмережах.

Про це повідомили на сторінці Одеської обласної державної адміністрації.

Читайте також:

Що відомо

Надія Мішей працювала в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської ОДА. Увечері 30 вересня вона перестала виходити на зв’язок після 19:00. Інформація про її зникнення швидко поширилася серед знайомих та в соцмережах. Пошуки тривали до вечора, поки тіло дівчини не знайшли у провулку Сергія Ейзенштейна. Через бажання батьків, які перебувають за кордоном, подробиці повідомили лише зараз.

"Дякуємо всім, хто відгукнувся і намагався допомогти у пошуках. Щирі співчуття родині Надії, друзям і всім, хто її знав", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми писали, що внаслідок негоди в Одесі загинули 10 людей. Також ми повідомляли, що в Одесі підраховують збитки від стихії.

Одеса негода Одеська область Новини Одеси загибель потоп
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
