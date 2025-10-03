Відео
Україна
Головна Одеса Наслідки негоди – в Одесі підраховують збитки

Наслідки негоди – в Одесі підраховують збитки

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 09:16
Одеса після стихії – відновлення будинків і мереж
Чоловіки відкачують воду з будівлі після потопу. Фото: Новини.LIVE

Одеса поступово оговтується від негоди, що залишила по собі сотні затоплених будинків. У місті цілодобово працюють рятувальники та комунальні служби, відкачують воду й ремонтують мережі. Комісії вже почали обстеження житла для надання компенсацій. Ситуація стабілізується, але попереду ще багато роботи.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Читайте також:

Ситуація в місті

Станом на сьогодні в Одесі зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок — близько 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків. Люди й надалі повідомляють про руйнування. На 38 локаціях у приватному секторі тривають роботи з відкачування води. Вже вивезено 147 тонн сміття, розібрано 13 небезпечних конструкцій.

Захисні споруди також повертають у готовність. Воду відкачали з усіх укриттів, нині вони просушуються. Частина міста лишається без світла, але енергетики працюють на місці. Водночас водо- та газопостачання працює у штатному режимі.

У місті та області відкрито понад 200 Пунктів Незламності, де люди можуть підзарядити пристрої та зігрітися. До ліквідації наслідків залучено майже 3 тисячі людей і понад 660 одиниць техніки, включно з підрозділами з інших регіонів.

"Ситуація в місті вже стабілізувалася. Маємо якнайшвидше підтримати родини, які постраждали. Дякую всім, хто працює в ці дні в надскладних умовах", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі завершили пошук людей після стихії. Також ми писали, що через негоду та обстріл тисячі жителів Одещини були без світла.

