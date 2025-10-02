Одеса без світла після атаки – понад 46 тисяч споживачів

Чоловік сидить зі свічкою під час відключень світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після нічної російської атаки значна частина Одеси залишилася без електропостачання. На ранок енергетики відновили живлення критично важливих об’єктів і частини домівок. Попри це, десятки тисяч мешканців міста все ще без світла, а ремонтні бригади працюють безперервно.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Відключення світла

У ніч на 2 жовтня Одеса знову опинилася під ворожим ударом. Через пошкодження енергетичної інфраструктури частина міста залишилася без електрики. На ранок фахівці змогли повернути світло для 11,3 тисячі абонентів, однак без живлення все ще залишаються понад 46,6 тисячі споживачів. Насамперед енергетики подбали про відновлення роботи критичних об’єктів, лікарень і комунальних служб. Роботи ускладнює підтоплене обладнання, яке потребує додаткових заходів для введення в експлуатацію. До відновлення долучилися і рятувальники.

Окремо енергетики ліквідують наслідки негоди. За минулу добу світло повернули у 54 населених пунктах, завдяки чому електрику отримали понад 60 тисяч родин. Водночас близько 2,9 тисячі сімей усе ще залишаються без електропостачання.

Нагадаємо, ми писали, що вночі РФ атакувала Одесу дронами. Також ми повідомляли, що на Чернігівщині ввели графіки відключень світла.