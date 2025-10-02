Одесса без света после атаки - более 46 тысяч потребителей

Мужчина сидит со свечой во время отключений света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После ночной российской атаки значительная часть Одессы осталась без электроснабжения. На утро энергетики восстановили питание критически важных объектов и части домов. Несмотря на это, десятки тысяч жителей города все еще без света, а ремонтные бригады работают непрерывно.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

В ночь на 2 октября Одесса снова оказалась под вражеским ударом. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры часть города осталась без электричества. На утро специалисты смогли вернуть свет для 11,3 тысячи абонентов, однако без питания все еще остаются более 46,6 тысячи потребителей. В первую очередь энергетики позаботились о восстановлении работы критических объектов, больниц и коммунальных служб. Работы осложняет подтопленное оборудование, которое требует дополнительных мер для ввода в эксплуатацию. К восстановлению присоединились и спасатели.

Отдельно энергетики ликвидируют последствия непогоды. За минувшие сутки свет вернули в 54 населенных пункта, благодаря чему электричество получили более 60 тысяч семей. В то же время около 2,9 тысячи семей все еще остаются без электроснабжения.

Напомним, мы писали, что ночью РФ атаковала Одессу дронами. Также мы сообщали, что на Черниговщине ввели графики отключений света.