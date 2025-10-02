Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Блэкаут в Одесской области — тысячи жителей остались без света

Блэкаут в Одесской области — тысячи жителей остались без света

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 11:36
Одесса без света после атаки - более 46 тысяч потребителей
Мужчина сидит со свечой во время отключений света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После ночной российской атаки значительная часть Одессы осталась без электроснабжения. На утро энергетики восстановили питание критически важных объектов и части домов. Несмотря на это, десятки тысяч жителей города все еще без света, а ремонтные бригады работают непрерывно.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Отключение света

В ночь на 2 октября Одесса снова оказалась под вражеским ударом. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры часть города осталась без электричества. На утро специалисты смогли вернуть свет для 11,3 тысячи абонентов, однако без питания все еще остаются более 46,6 тысячи потребителей. В первую очередь энергетики позаботились о восстановлении работы критических объектов, больниц и коммунальных служб. Работы осложняет подтопленное оборудование, которое требует дополнительных мер для ввода в эксплуатацию. К восстановлению присоединились и спасатели.

Отдельно энергетики ликвидируют последствия непогоды. За минувшие сутки свет вернули в 54 населенных пункта, благодаря чему электричество получили более 60 тысяч семей. В то же время около 2,9 тысячи семей все еще остаются без электроснабжения.

Напомним, мы писали, что ночью РФ атаковала Одессу дронами. Также мы сообщали, что на Черниговщине ввели графики отключений света.

Одесса Одесская область Новости Одессы свет атака блэкаут
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации