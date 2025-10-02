Временные отключения электроэнергии в Одессе 2 октября: ремонтные работы и авария в Пересыпском районе

Энергетики проверяют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 2 октября в Одессе запланированы временные отключения электроснабжения. В разных районах города будут проводить ремонтные работы, из-за чего жители могут некоторое время оставаться без света. Кроме того, часть Пересыпского района обесточена из-за локальной аварии в сети. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

С 1-4, 9 линия 2й Лиманчик, 4-34,

Атамана Головатого, 24-145,

Наливная, 1-4,

Петренко, 21,

Атамана Чепиги, 33, 35, 104,

Черноморского Казачества, 95-135.

Работы до 17:00

Светлая, 1.

Работы до 18:00

Авангардная, 1-31,

Дорожная, 10а,12а,

Ивахненко, 9-86,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-30,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Обрывистая, 1-22,

Узикова, 1-16,

Шполянская, 91-105,

переулок Станишевской, 1-21.

Работы до 20:00

Центральный РЭС:

Французский б-р, 28-53,

Маловского, 4,6,

Скидановская, 6-23,

переулок Дурьяновский, 1-9,

переулок Каркашадзе, 3/1, 7,

Балковская, 14-38,

переулок Школярский, 1-4,

Крыжановского, 8а,

переулок Осыки, 1-8,

переулок Пасечной, 7-9,

переулок Ковалевского, 1-10,

узв. Матросский, 13,15,

узв. Скидановский, 7,7а.

Работы до 17:00

Колонтаевская, 2-21,

Кутузакия, 1-42,

Майстрова, 1-38,

Раскидайловская, 16,30,

Южная, 13-34,

Ризовская, 17-28,

Садиковская, 19-44,

Ясиновского, 12,16.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

Инглези, 3/3,6/1.

Работы до 17:00

Бернардацци, 8, 8/1,

Бурлюка, 1-18,

Дачная, 5-10,

Цветочная, 1-87,

Костанди, 5-25,

Кристальная, 2-12,

Куприна, 9а,

Липского, 1-34,

переулок 1й Хрустальный, 4-10,

1-28, Львовская,

Ралли, 3-16,

Фонтанская дор., 36-151,

переулок 1-2й Украинский,

переулок 2-3й Костанди,

переулок Ванный, 1-20,

переулок Делоне, 3-22,

переулок Летний, 1-29,

переулок Приморский, 1-15.

Работы до 18:00

Урожайная, 3-38,

Одесской общины, 4-8,

Окружная, 3-20,

Чубаевская, 11-12,

Фонтанская, 30-31,

переулок Мореходный, 13.

Работы до 20:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

