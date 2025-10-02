Временные отключения электроэнергии в Одессе 2 октября: ремонтные работы и авария в Пересыпском районе

Авария на электросетях в Одессе — где не будет света
Сегодня, 2 октября в Одессе запланированы временные отключения электроснабжения. В разных районах города будут проводить ремонтные работы, из-за чего жители могут некоторое время оставаться без света. Кроме того, часть Пересыпского района обесточена из-за локальной аварии в сети. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- С 1-4, 9 линия 2й Лиманчик, 4-34,
- Атамана Головатого, 24-145,
- Наливная, 1-4,
- Петренко, 21,
- Атамана Чепиги, 33, 35, 104,
- Черноморского Казачества, 95-135.
Работы до 17:00
- Светлая, 1.
Работы до 18:00
- Авангардная, 1-31,
- Дорожная, 10а,12а,
- Ивахненко, 9-86,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-30,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Обрывистая, 1-22,
- Узикова, 1-16,
- Шполянская, 91-105,
- переулок Станишевской, 1-21.
Работы до 20:00
Центральный РЭС:
- Французский б-р, 28-53,
- Маловского, 4,6,
- Скидановская, 6-23,
- переулок Дурьяновский, 1-9,
- переулок Каркашадзе, 3/1, 7,
- Балковская, 14-38,
- переулок Школярский, 1-4,
- Крыжановского, 8а,
- переулок Осыки, 1-8,
- переулок Пасечной, 7-9,
- переулок Ковалевского, 1-10,
- узв. Матросский, 13,15,
- узв. Скидановский, 7,7а.
Работы до 17:00
- Колонтаевская, 2-21,
- Кутузакия, 1-42,
- Майстрова, 1-38,
- Раскидайловская, 16,30,
- Южная, 13-34,
- Ризовская, 17-28,
- Садиковская, 19-44,
- Ясиновского, 12,16.
Работы до 19:00
Южный РЭС:
- Инглези, 3/3,6/1.
Работы до 17:00
- Бернардацци, 8, 8/1,
- Бурлюка, 1-18,
- Дачная, 5-10,
- Цветочная, 1-87,
- Костанди, 5-25,
- Кристальная, 2-12,
- Куприна, 9а,
- Липского, 1-34,
- переулок 1й Хрустальный, 4-10,
- 1-28, Львовская,
- Ралли, 3-16,
- Фонтанская дор., 36-151,
- переулок 1-2й Украинский,
- переулок 2-3й Костанди,
- переулок Ванный, 1-20,
- переулок Делоне, 3-22,
- переулок Летний, 1-29,
- переулок Приморский, 1-15.
Работы до 18:00
- Урожайная, 3-38,
- Одесской общины, 4-8,
- Окружная, 3-20,
- Чубаевская, 11-12,
- Фонтанская, 30-31,
- переулок Мореходный, 13.
Работы до 20:00
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
