Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Авария на электросетях в Одессе — где не будет света

Авария на электросетях в Одессе — где не будет света

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 09:49
Временные отключения электроэнергии в Одессе 2 октября: ремонтные работы и авария в Пересыпском районе
Энергетики проверяют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 2 октября в Одессе запланированы временные отключения электроснабжения. В разных районах города будут проводить ремонтные работы, из-за чего жители могут некоторое время оставаться без света. Кроме того, часть Пересыпского района обесточена из-за локальной аварии в сети. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • С 1-4, 9 линия 2й Лиманчик, 4-34,
  • Атамана Головатого, 24-145,
  • Наливная, 1-4,
  • Петренко, 21,
  • Атамана Чепиги, 33, 35, 104,
  • Черноморского Казачества, 95-135.

Работы до 17:00

  • Светлая, 1.

Работы до 18:00

  • Авангардная, 1-31,
  • Дорожная, 10а,12а,
  • Ивахненко, 9-86,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-30,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Узикова, 1-16,
  • Шполянская, 91-105,
  • переулок Станишевской, 1-21.

Работы до 20:00

Центральный РЭС:

  • Французский б-р, 28-53,
  • Маловского, 4,6,
  • Скидановская, 6-23,
  • переулок Дурьяновский, 1-9,
  • переулок Каркашадзе, 3/1, 7,
  • Балковская, 14-38,
  • переулок Школярский, 1-4,
  • Крыжановского, 8а,
  • переулок Осыки, 1-8,
  • переулок Пасечной, 7-9,
  • переулок Ковалевского, 1-10,
  • узв. Матросский, 13,15,
  • узв. Скидановский, 7,7а.

Работы до 17:00

  • Колонтаевская, 2-21,
  • Кутузакия, 1-42,
  • Майстрова, 1-38,
  • Раскидайловская, 16,30,
  • Южная, 13-34,
  • Ризовская, 17-28,
  • Садиковская, 19-44,
  • Ясиновского, 12,16.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

  • Инглези, 3/3,6/1.

Работы до 17:00

  • Бернардацци, 8, 8/1,
  • Бурлюка, 1-18,
  • Дачная, 5-10,
  • Цветочная, 1-87,
  • Костанди, 5-25,
  • Кристальная, 2-12,
  • Куприна, 9а,
  • Липского, 1-34,
  • переулок 1й Хрустальный, 4-10,
  • 1-28, Львовская,
  • Ралли, 3-16,
  • Фонтанская дор., 36-151,
  • переулок 1-2й Украинский,
  • переулок 2-3й Костанди,
  • переулок Ванный, 1-20,
  • переулок Делоне, 3-22,
  • переулок Летний, 1-29,
  • переулок Приморский, 1-15.

Работы до 18:00

  • Урожайная, 3-38,
  • Одесской общины, 4-8,
  • Окружная, 3-20,
  • Чубаевская, 11-12,
  • Фонтанская, 30-31,
  • переулок Мореходный, 13.

Работы до 20:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситыбудут платить за коммунальные в октябре. Также мы писали, сколько будет стоить газ в этом месяце.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации