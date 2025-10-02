Тимчасові відключення електроенергії в Одесі 2 жовтня: ремонтні роботи та аварія в Пересипському районі

Аварія на електромережах в Одесі — де не буде світла
Сьогодні, 2 жовтня, в Одесі заплановані тимчасові відключення електропостачання. У різних районах міста проводитимуть ремонтні роботи, через що мешканці можуть деякий час залишатися без світла. Крім того, частина Пересипського району знеструмлена через локальну аварію в мережі. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- З 1-4, 9 лінія 2й Лиманчик, 4-34,
- Отамана Головатого, 24-145,
- Наливна, 1-4,
- Петренко, 21,
- Отамана Чепіги, 33, 35, 104,
- Чорноморського Козацтва, 95-135.
Роботи до 17:00
- Світла, 1.
Роботи до 18:00
- Авангардна, 1-31,
- Дорожня, 10а,12а,
- Івахненка, 9-86,
- Листяна, 1-13,
- Літня, 1-30,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Обривиста, 1-22,
- Узікова, 1-16,
- Шполянська, 91-105,
- пров. Станішевської, 1-21.
Роботи до 20:00
Центральний РЕМ:
- Французький б-р, 28-53,
- Маловського, 4,6,
- Скиданівська, 6-23,
- пров. Дур’янівський, 1-9,
- пров. Каркашадзе, 3/1, 7,
- Балківська, 14-38,
- пров. Школярський, 1-4,
- Крижанівського, 8а,
- пров. Осики, 1-8,
- пров. Пасічної, 7-9,
- узв. Ковалевського, 1-10,
- узв. Матроський, 13,15,
- узв. Скиданівський, 7,7а.
Роботи до 17:00
- Колонтаївська, 2-21,
- Кутузакія, 1-42,
- Майстрова, 1-38,
- Розкидайлівська, 16,30,
- Південна, 13-34,
- Ризовська, 17-28,
- Садіковська, 19-44,
- Ясиновського, 12,16,
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- Інглезі, 3/3,6/1.
Роботи до 17:00
- Бернардацці, 8, 8/1,
- Бурлюка, 1-18,
- Дачна, 5-10,
- Квіткова, 1-87,
- Костанді, 5-25,
- Кришталева, 2-12,
- Куприна, 9а,
- Липського, 1-34,
- пров. 1й Кришталевий, 4-10,
- Львівська, 1-28,
- Раллі, 3-16,
- Фонтанська дор., 36-151,
- пров. 1-2й Український,
- пров. 2-3й Костанді,
- пров. Ванний, 1-20,
- пров. Делоне, 3-22,
- пров. Літній, 1-29,
- пров. Приморський, 1-15.
Роботи до 18:00
- Врожайна, 3-38,
- Одеської громади, 4-8,
- Окружна, 3-20,
- Чубаївська, 11-12,
- Фонтанська, 30-31,
- пров. Морехідний, 13.
Роботи до 20:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
