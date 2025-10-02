Відео
Україна
Головна Одеса Аварія на електромережах в Одесі — де не буде світла

Аварія на електромережах в Одесі — де не буде світла

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 09:49
Тимчасові відключення електроенергії в Одесі 2 жовтня: ремонтні роботи та аварія в Пересипському районі
Енергетики перевіряють обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 2 жовтня, в Одесі заплановані тимчасові відключення електропостачання. У різних районах міста проводитимуть ремонтні роботи, через що мешканці можуть деякий час залишатися без світла. Крім того, частина Пересипського району знеструмлена через локальну аварію в мережі. Фахівці працюють над відновленням електропостачання. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • З 1-4, 9 лінія 2й Лиманчик, 4-34,
  • Отамана Головатого, 24-145,
  • Наливна, 1-4,
  • Петренко, 21,
  • Отамана Чепіги, 33, 35, 104,
  • Чорноморського Козацтва, 95-135.

Роботи до 17:00

  • Світла, 1.

Роботи до 18:00

  • Авангардна, 1-31,
  • Дорожня, 10а,12а,
  • Івахненка, 9-86,
  • Листяна, 1-13,
  • Літня, 1-30,
  • Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,
  • Обривиста, 1-22,
  • Узікова, 1-16,
  • Шполянська, 91-105,
  • пров. Станішевської, 1-21.

Роботи до 20:00

Центральний РЕМ:

  • Французький б-р, 28-53,
  • Маловського, 4,6,
  • Скиданівська, 6-23,
  • пров. Дур’янівський, 1-9,
  • пров. Каркашадзе, 3/1, 7,
  • Балківська, 14-38,
  • пров. Школярський, 1-4,
  • Крижанівського, 8а,
  • пров. Осики, 1-8,
  • пров. Пасічної, 7-9,
  • узв. Ковалевського, 1-10,
  • узв. Матроський, 13,15,
  • узв. Скиданівський, 7,7а.

Роботи до 17:00

  • Колонтаївська, 2-21,
  • Кутузакія, 1-42,
  • Майстрова, 1-38,
  • Розкидайлівська, 16,30,
  • Південна, 13-34,
  • Ризовська, 17-28,
  • Садіковська, 19-44,
  • Ясиновського, 12,16,

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

  • Інглезі, 3/3,6/1.

Роботи до 17:00

  • Бернардацці, 8, 8/1,
  • Бурлюка, 1-18,
  • Дачна, 5-10,
  • Квіткова, 1-87,
  • Костанді, 5-25,
  • Кришталева, 2-12,
  • Куприна, 9а,
  • Липського, 1-34,
  • пров. 1й Кришталевий, 4-10,
  • Львівська, 1-28,
  • Раллі, 3-16,
  • Фонтанська дор., 36-151,
  • пров. 1-2й Український,
  • пров. 2-3й Костанді,
  • пров. Ванний, 1-20,
  • пров. Делоне, 3-22,
  • пров. Літній, 1-29,
  • пров. Приморський, 1-15.

Роботи до 18:00

  • Врожайна, 3-38,
  • Одеської громади, 4-8,
  • Окружна, 3-20,
  • Чубаївська, 11-12,
  • Фонтанська, 30-31,
  • пров. Морехідний, 13.

Роботи до 20:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити будуть платити за комунальні у жовтні. Також ми писали, скільки коштуватиме газ у цьому місяці.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
