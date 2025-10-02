Тимчасові відключення електроенергії в Одесі 2 жовтня: ремонтні роботи та аварія в Пересипському районі

Енергетики перевіряють обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 2 жовтня, в Одесі заплановані тимчасові відключення електропостачання. У різних районах міста проводитимуть ремонтні роботи, через що мешканці можуть деякий час залишатися без світла. Крім того, частина Пересипського району знеструмлена через локальну аварію в мережі. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

З 1-4, 9 лінія 2й Лиманчик, 4-34,

Отамана Головатого, 24-145,

Наливна, 1-4,

Петренко, 21,

Отамана Чепіги, 33, 35, 104,

Чорноморського Козацтва, 95-135.

Роботи до 17:00

Світла, 1.

Роботи до 18:00

Авангардна, 1-31,

Дорожня, 10а,12а,

Івахненка, 9-86,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-30,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Обривиста, 1-22,

Узікова, 1-16,

Шполянська, 91-105,

пров. Станішевської, 1-21.

Роботи до 20:00

Центральний РЕМ:

Французький б-р, 28-53,

Маловського, 4,6,

Скиданівська, 6-23,

пров. Дур’янівський, 1-9,

пров. Каркашадзе, 3/1, 7,

Балківська, 14-38,

пров. Школярський, 1-4,

Крижанівського, 8а,

пров. Осики, 1-8,

пров. Пасічної, 7-9,

узв. Ковалевського, 1-10,

узв. Матроський, 13,15,

узв. Скиданівський, 7,7а.

Роботи до 17:00

Колонтаївська, 2-21,

Кутузакія, 1-42,

Майстрова, 1-38,

Розкидайлівська, 16,30,

Південна, 13-34,

Ризовська, 17-28,

Садіковська, 19-44,

Ясиновського, 12,16,

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

Інглезі, 3/3,6/1.

Роботи до 17:00

Бернардацці, 8, 8/1,

Бурлюка, 1-18,

Дачна, 5-10,

Квіткова, 1-87,

Костанді, 5-25,

Кришталева, 2-12,

Куприна, 9а,

Липського, 1-34,

пров. 1й Кришталевий, 4-10,

Львівська, 1-28,

Раллі, 3-16,

Фонтанська дор., 36-151,

пров. 1-2й Український,

пров. 2-3й Костанді,

пров. Ванний, 1-20,

пров. Делоне, 3-22,

пров. Літній, 1-29,

пров. Приморський, 1-15.

Роботи до 18:00

Врожайна, 3-38,

Одеської громади, 4-8,

Окружна, 3-20,

Чубаївська, 11-12,

Фонтанська, 30-31,

пров. Морехідний, 13.

Роботи до 20:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

