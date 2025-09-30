Відео
Головна Одеса Тариф на комуналку — скільки одесити платитимуть у жовтні

Тариф на комуналку — скільки одесити платитимуть у жовтні

Дата публікації: 30 вересня 2025 18:55
Тарифи в Одесі у жовтні 2025: комуналка, транспорт і мобільний зв’язок
Людина рахує гроші за комунальні послуги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

 

У жовтні 2025 року тарифи на комунальні послуги для мешканців Одеси залишаться стабільними. Ціни на воду, газ, світло та вивіз сміття не зміняться, хоча для бізнесу діятимуть інші розцінки. Одесити також зможуть користуватися незмінними цінами на транспорт і мобільний зв’язок.

Читайте також:

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки доведеться платити одеситам з 1 жовтня.

Електроенергія

Тариф для населення залишається на рівні 4,32 грн за кВт-годину. Для власників двозонних лічильників нічна ціна становить 2,16 грн. Бізнес сплачує значно більше — 686,23 грн за кВт-годину, а підприємства "зеленої металургії" — 359,55 грн.

Водопостачання та водовідведення

Для мешканців ціни без змін: 14,93 грн за 1 м³ води та 14,37 грн за 1 м³ каналізації (без ПДВ). Для бізнесу діють окремі тарифи:

  • водопостачання — 10,93 грн (ліцензіати) та 25,80 грн (інші споживачі);
  • водовідведення — 7,74 грн (ліцензіати) та 20,40 грн (інші).

Утримання будинків

Базові тарифи від ОСББ та ЖЕКів становлять 3–5 грн за кв. м. Приватні компанії беруть більше:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
  • Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м
  • Суворовський — 5 грн/кв.м
  • Ренесанс — 5,50 грн/кв.м
  • Євроформат — 6,20 грн/кв.м
  • Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м
  • Наш Дім — 5,70 грн/кв.м

Вивіз сміття

Тарифи залежать від району:

  • "Еко-Ренесанс" — 35,49 грн (багатоповерхівки), 61,26 грн (приватний сектор);
  • "Кліар-Сіті" — 33,99 грн і 58,68 грн;
  • "ТВ-Серрус" — 34,80 грн і 60,07 грн;
  • "Одескомунтранс" — 34,13 грн і 58,89 грн.

Ціни на газ

Для населення вартість залишається 7,96 грн за кубометр. Доставка газу також без змін — 1,308 грн за 1 м³. Для бізнесу транспортування зросло до 501,97 грн за 1000 м³, що більш ніж у чотири рази дорожче, ніж торік.

Громадський транспорт

  • трамвай і тролейбус — 15 грн;
  • маршрутки — 20 грн у межах міста, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги;
  • до Південного — 70 грн.

Ціни на проїзні квитки:

  • учні — 120 грн (1 вид транспорту), 160 грн (обидва);
  • студенти — 240 грн і 340 грн;
  • дорослі — 420 грн і 567 грн;
  • службові поїздки — 630 грн і 756 грн.

Мобільний зв’язок

  • Kyivstar: LOVE UA Магніт — 220 грн (20 ГБ і 1200 хвилин), LOVE UA Світло — 300 грн, LOVE UA Успіх із безлімітом — 600 грн.
  • Vodafone: Joice та Turbo — по 270 грн, Joice Start із YouTube Premium — 270 грн, Red Pro — 330 грн (50 ГБ, 400 хвилин, 350 SMS).
  • Lifecell: Простий Лайф — 160 грн, 120 грн при переході; Смарт Лайф — 300 грн (160 грн під час акцій); Вільний Лайф — 425 грн або 240 грн при переході (50 ГБ).

Таким чином, у жовтні одесити сплачуватимуть за комунальні послуги й мобільний зв’язок за майже повністю старими тарифами, тоді як бізнес зіштовхнеться з вищими цінами.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме газ у жовтні. Також ми писали, про те, скільки коштуватиме проїзд в Одесі в наступному місяці.

