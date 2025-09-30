Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Тариф на коммуналку — сколько одесситы будут платить в октябре

Тариф на коммуналку — сколько одесситы будут платить в октябре

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 18:55
Тарифы в Одессе в октябре 2025: коммуналка, транспорт и мобильная связь
Человек считает деньги за коммунальные услуги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В октябре 2025 года тарифы на коммунальные услуги для жителей Одессы останутся стабильными. Цены на воду, газ, свет и вывоз мусора не изменятся, хотя для бизнеса будут действовать другие расценки. Одесситы также смогут пользоваться неизменными ценами на транспорт и мобильную связь.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько придется платить одесситам с 1 октября.

Реклама
Читайте также:

Электроэнергия

Тариф для населения остается на уровне 4,32 грн за кВт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков ночная цена составляет 2,16 грн. Бизнес платит значительно больше — 686,23 грн за кВт-час, а предприятия "зеленой металлургии" — 359,55 грн.

Водоснабжение и водоотведение

Для жителей цены без изменений: 14,93 грн за 1 м³ воды и 14,37 грн за 1 м³ канализации (без НДС). Для бизнеса действуют отдельные тарифы:

  • водоснабжение — 10,93 грн (лицензиаты) и 25,80 грн (другие потребители);
  • водоотвод — 7,74 грн (лицензиаты) и 20,40 грн (другие).

Содержание домов

Базовые тарифы от ОСМД и ЖЭКов составляют 3-5 грн за кв. м. Частные компании берут больше:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
  • Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м
  • Суворовский — 5 грн/кв.м
  • Ренессанс — 5,50 грн/кв.м
  • Евроформат — 6,20 грн/кв.м
  • Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м
  • Наш Дом — 5,70 грн/кв.м

Вывоз мусора

Тарифы зависят от района:

  • "Эко-Ренессанс" — 35,49 грн (многоэтажки), 61,26 грн (частный сектор);
  • "Клиар-Сити" — 33,99 грн и 58,68 грн;
  • "ТВ-Серрус" — 34,80 грн и 60,07 грн;
  • "Одескоммунтранс" — 34,13 грн и 58,89 грн.

Цены на газ

Для населения стоимость остается 7,96 грн за кубометр. Доставка газа также без изменений — 1,308 грн за 1 м³. Для бизнеса транспортировка выросла до 501,97 грн за 1000 м³, что более чем в четыре раза дороже, чем в прошлом году.

Общественный транспорт

  • трамвай и троллейбус — 15 грн;
  • маршрутки — 20 грн в пределах города, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги;
  • до Южного — 70 грн.

Цены на проездные билеты:

  • учащиеся — 120 грн (1 вид транспорта), 160 грн (оба);
  • студенты — 240 грн и 340 грн;
  • взрослые — 420 грн и 567 грн;
  • служебные поездки — 630 грн и 756 грн.

Мобильная связь

  • Kyivstar: LOVE UA Магнит — 220 грн (20 ГБ и 1200 минут), LOVE UA Свет — 300 грн, LOVE UA Успех с безлимитом — 600 грн.
  • Vodafone: Joice и Turbo — по 270 грн, Joice Start с YouTube Premium — 270 грн, Red Pro — 330 грн (50 ГБ, 400 минут, 350 SMS).
  • Lifecell: Простой Лайф — 160 грн, 120 грн при переходе; Смарт Лайф — 300 грн (160 грн во время акций); Свободный Лайф — 425 грн или 240 грн при переходе (50 ГБ).

Таким образом, в октябре одесситы будут платить за коммунальные услуги и мобильную связь по почти полностью старым тарифам, тогда как бизнес столкнется с более высокими ценами.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить газ в октябре. Также мы писали, о том, сколько будет стоить проезд в Одессе в следующем месяце.

коммунальные услуги Одесса деньги Одесская область Новости Одессы оплата
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации