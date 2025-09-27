Ціна на газ в Одесі у жовтні 2025 року — які зміни

Чоловік дивиться на платіжки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У жовтні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за старими тарифами. Проте фахівці застерігають, що стабільність може виявитися тимчасовою, і вже взимку цифри у платіжках здатні змінитися.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у вересні.

Ціни на газ в Одесі для населення

У жовтні "Нафтогаз України" зберігає чинні тарифи для побутових споживачів. Ціна газу для одеситів залишається на рівні 7,96 грн за кубометр, а вартість доставки від "Одесагазу" — 1,308 грн. Це рішення діє завдяки мораторію, який утримує тарифи від підвищення.

Проте, якщо його скасують, ціна може зрости вже найближчими місяцями. Особливо актуальним питання стає напередодні опалювального сезону, коли витрати родин на комунальні послуги традиційно збільшуються.

Ціни на газ в Одесі для бізнесу

Зовсім інша ситуація у бізнесу. Для підприємств транспортування газу подорожчало більш ніж утричі й тепер становить 501,97 грн за тисячу кубометрів. У Нацкомісії з регулювання енергетики пояснили, що це пов’язано з падінням доходів від транзиту російського газу. У підсумку доставка для бізнесу зросла на 305% у порівнянні з минулим роком.

