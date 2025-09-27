Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Коштує, як дорогий делікатес — в Одесі здорожчав мед

Коштує, як дорогий делікатес — в Одесі здорожчав мед

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 11:40
Мед сильно подорожчав в Одесі — які ціни на Новому ринку
Ціни на мед в Одесі б’ють рекорди. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі на ринках цього року мед коштує дорожче, ніж торік. Продавці пояснюють, що причиною стали весняні заморозки та літня спека, які знищили частину врожаю. Водночас попит на натуральний продукт не зменшується.

Актуальні ціни на натуральний мед журналісти Новини.LIVE дізнавалися в Одесі на Новому ринку. 

Реклама
Читайте також:

Проблеми бджолярів

Цьогоріч пасічники опинилися у складній ситуації. Через погодні примхи меду зібрали набагато менше, ніж зазвичай. На прилавках можна знайти травневий мед по 200 гривень за пів літра або різнотрав’я по 150 гривень. Для одеситів це відчутне підвищення цін.

Продавчиня меду Марина, яка працює на Новому ринку, каже, що за три десятиліття ще не бачила такого неврожаю.

"В цьому році дуже мало меду. Ну от 30 років я заміжня за пасічником, але такого ще не пам’ятаю. Були заморозки, якраз коли цвіла акація, а потім засуха. Вийшло значно менше, ніж торік", — розповіла Марина.

Вона розповідає, що весняні заморозки знищили акацію та садові квіти, з яких бджоли збирають перший мед. А потім настала спека, яка добила надії на хороший врожай.

Які продукти з меду є у продажі

Крім меду, на ринку можна знайти й інші продукти бджільництва — віск, пергу, бджолиний хліб. Марина пояснює, що це справжня скарбниця корисних речовин. Особливо популярною серед покупців є перга, яка містить багато вітамінів і мікроелементів.

"Перга — це натуральний продукт, у ньому калій, магній, залізо. Дуже корисна при хворобах серця. Спортсмени її люблять, бо там багато білка. Достатньо п’ять-шість гранул на день, щоб отримати всі необхідні речовини", — розповіла Марина.

Жінка каже, що попит на мед і далі залишається високим. Одесити купують його не лише як ласощі, а і як профілактику під час застуд і для підтримки імунітету. Продавці ж сподіваються, що наступного року природа буде більш прихильною до пасік.

Нагадаємо, в Одесі молока стає дедалі менше, і це може вплинути на вартість молочної продукції. Також ми писали, що продовжують рости ціни на домашню свинину через зростання вартості кормів.

Одеса продукти Одеська область Новини Одеси ціни бджоли
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації