Мед сильно подорожчав в Одесі — які ціни на Новому ринку

В Одесі на ринках цього року мед коштує дорожче, ніж торік. Продавці пояснюють, що причиною стали весняні заморозки та літня спека, які знищили частину врожаю. Водночас попит на натуральний продукт не зменшується.

Актуальні ціни на натуральний мед журналісти Новини.LIVE дізнавалися в Одесі на Новому ринку.

Проблеми бджолярів

Цьогоріч пасічники опинилися у складній ситуації. Через погодні примхи меду зібрали набагато менше, ніж зазвичай. На прилавках можна знайти травневий мед по 200 гривень за пів літра або різнотрав’я по 150 гривень. Для одеситів це відчутне підвищення цін.

Продавчиня меду Марина, яка працює на Новому ринку, каже, що за три десятиліття ще не бачила такого неврожаю.

"В цьому році дуже мало меду. Ну от 30 років я заміжня за пасічником, але такого ще не пам’ятаю. Були заморозки, якраз коли цвіла акація, а потім засуха. Вийшло значно менше, ніж торік", — розповіла Марина.

Вона розповідає, що весняні заморозки знищили акацію та садові квіти, з яких бджоли збирають перший мед. А потім настала спека, яка добила надії на хороший врожай.

Які продукти з меду є у продажі

Крім меду, на ринку можна знайти й інші продукти бджільництва — віск, пергу, бджолиний хліб. Марина пояснює, що це справжня скарбниця корисних речовин. Особливо популярною серед покупців є перга, яка містить багато вітамінів і мікроелементів.

"Перга — це натуральний продукт, у ньому калій, магній, залізо. Дуже корисна при хворобах серця. Спортсмени її люблять, бо там багато білка. Достатньо п’ять-шість гранул на день, щоб отримати всі необхідні речовини", — розповіла Марина.

Жінка каже, що попит на мед і далі залишається високим. Одесити купують його не лише як ласощі, а і як профілактику під час застуд і для підтримки імунітету. Продавці ж сподіваються, що наступного року природа буде більш прихильною до пасік.

