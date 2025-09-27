Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стоит, как дорогой деликатес — в Одессе подорожал мед

Стоит, как дорогой деликатес — в Одессе подорожал мед

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 11:40
Мед сильно подорожал в Одессе — какие цены на Новом рынке
Цены на мед в Одессе бьют рекорды. Фото иллюстративное: pixabay

В Одессе на рынках в этом году мед стоит дороже, чем в прошлом году. Продавцы объясняют, что причиной стали весенние заморозки и летняя жара, которые уничтожили часть урожая. В то же время спрос на натуральный продукт не уменьшается.

Актуальные цены на натуральный мед журналисты Новини.LIVE узнавали в Одессе на Новом рынке.

Реклама
Читайте также:

Проблемы пчеловодов

В этом году пасечники оказались в сложной ситуации. Из-за погодных капризов меда собрали гораздо меньше, чем обычно. На прилавках можно найти майский мед по 200 гривен за пол-литра или разнотравье по 150 гривен. Для одесситов это ощутимое повышение цен.

Продавщица меда Марина, которая работает на Новом рынке, говорит, что за три десятилетия еще не видела такого неурожая.

"В этом году очень мало меда. Ну вот 30 лет я замужем за пасечником, но такого еще не помню. Были заморозки, как раз когда цвела акация, а потом засуха. Получилось значительно меньше, чем в прошлом году", — рассказала Марина.

Она рассказывает, что весенние заморозки уничтожили акацию и садовые цветы, с которых пчелы собирают первый мед. А потом наступила жара, которая добила надежды на хороший урожай.

Какие продукты из меда есть в продаже

Кроме меда, на рынке можно найти и другие продукты пчеловодства — воск, пергу, пчелиный хлеб. Марина объясняет, что это настоящая сокровищница полезных веществ. Особенно популярной среди покупателей является перга, которая содержит много витаминов и микроэлементов.

"Перга — это натуральный продукт, в нем калий, магний, железо. Очень полезна при болезнях сердца. Спортсмены ее любят, потому что там много белка. Достаточно пять-шесть гранул в день, чтобы получить все необходимые вещества", — рассказала Марина.

Женщина говорит, что спрос на мед и дальше остается высоким. Одесситы покупают его не только как лакомство, а и как профилактику во время простуд и для поддержания иммунитета. Продавцы же надеются, что в следующем году природа будет более благосклонной к пасекам.

Напомним, в Одессе молока становится все меньше, и это может повлиять на стоимость молочной продукции. Также мы писали, что продолжают расти цены на домашнюю свинину из-за роста стоимости кормов.

Одесса продукты Одесская область Новости Одессы цены пчелы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации