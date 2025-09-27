Мед сильно подорожал в Одессе — какие цены на Новом рынке

Цены на мед в Одессе бьют рекорды. Фото иллюстративное: pixabay

В Одессе на рынках в этом году мед стоит дороже, чем в прошлом году. Продавцы объясняют, что причиной стали весенние заморозки и летняя жара, которые уничтожили часть урожая. В то же время спрос на натуральный продукт не уменьшается.

Актуальные цены на натуральный мед журналисты Новини.LIVE узнавали в Одессе на Новом рынке.

Проблемы пчеловодов

В этом году пасечники оказались в сложной ситуации. Из-за погодных капризов меда собрали гораздо меньше, чем обычно. На прилавках можно найти майский мед по 200 гривен за пол-литра или разнотравье по 150 гривен. Для одесситов это ощутимое повышение цен.

Продавщица меда Марина, которая работает на Новом рынке, говорит, что за три десятилетия еще не видела такого неурожая.

"В этом году очень мало меда. Ну вот 30 лет я замужем за пасечником, но такого еще не помню. Были заморозки, как раз когда цвела акация, а потом засуха. Получилось значительно меньше, чем в прошлом году", — рассказала Марина.

Она рассказывает, что весенние заморозки уничтожили акацию и садовые цветы, с которых пчелы собирают первый мед. А потом наступила жара, которая добила надежды на хороший урожай.

Какие продукты из меда есть в продаже

Кроме меда, на рынке можно найти и другие продукты пчеловодства — воск, пергу, пчелиный хлеб. Марина объясняет, что это настоящая сокровищница полезных веществ. Особенно популярной среди покупателей является перга, которая содержит много витаминов и микроэлементов.

"Перга — это натуральный продукт, в нем калий, магний, железо. Очень полезна при болезнях сердца. Спортсмены ее любят, потому что там много белка. Достаточно пять-шесть гранул в день, чтобы получить все необходимые вещества", — рассказала Марина.

Женщина говорит, что спрос на мед и дальше остается высоким. Одесситы покупают его не только как лакомство, а и как профилактику во время простуд и для поддержания иммунитета. Продавцы же надеются, что в следующем году природа будет более благосклонной к пасекам.

Напомним, в Одессе молока становится все меньше, и это может повлиять на стоимость молочной продукции. Также мы писали, что продолжают расти цены на домашнюю свинину из-за роста стоимости кормов.