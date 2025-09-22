Экзотические фрукты в Одессе: сколько стоят в супермаркетах

Экзотическая роскошь — цены на фрукты в одесских супермаркетах
Прилавки одесских супермаркетов пополнились выбором экзотических фруктов. Их завозят из других стран, в частности Азии. Осенью стало больше разновидностей на любой вкус. Однако цены достаточно высокие.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE из одного из одесских супермаркетов.
Что продают
На прилавках одесских супермаркетов разнообразие свежих экзотических фруктов. Они поражают своим необычным видом, вкусом и текстурой. Однако есть немало ценителей новых ощущений.
Одной из самых дорогих — гранадила. Ее оранжевая кожура скрывает сладко-кислую мякоть, которую удобно есть ложкой. Плод добавляют в йогурты, фруктовые салаты и освежающие напитки.
Не дешевле стоит и карамбола — также 899 гривен. Ее еще называют "звездным фруктом", ведь в разрезе она напоминает пятиконечную звезду. Имеет легкий кисло-сладкий вкус и идеально украшает десерты.
Для тех, кто хочет попробовать что-то совсем необычное, есть кивано — 399 гривен за килограмм. Внутри шиповатого желтого плода скрывается зеленая желеобразная мякоть с привкусом огурца и банана.
Также в продаже есть папайя "экстра" — 449 гривен. Она сладкая, с нежной текстурой, и напоминает сочетание дыни и тыквы. Плод часто используют для смузи и легких салатов.
Более доступным остается пасионфрут — 349 гривен за килограмм. Его ароматная мякоть с мелкими зернышками имеет ярко-кислый привкус и добавляет экзотики любому блюду.
Любители классики могут выбрать киви "голд" за 449 гривен. В отличие от зеленого, этот сорт имеет желтую мякоть и более выраженную сладость.
Отдельного внимания заслуживают свежие кокосы. Тайский сейчас стоит 159 гривен (со скидкой, вместо 189 грн), а вьетнамский — 149 гривен. В каждом — натуральная кокосовая вода и нежная мякоть.
