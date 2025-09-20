В Одессе вскоре возможен рост цен на молочку в ближайшее время

В Одессе может подорожать "молочка". Фото: Новини.LIVE

На "Киевском" рынке в Одессе все еще можно купить творог, сметану и сливки по привычным ценам. Но продавцы предупреждают, что молока становится все меньше, и это может повлиять на стоимость. Уже сейчас люди берут небольшие порции "на сегодня".

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали продавцы на "Киевском" рынке Одессы.

Молочные продукты подорожают: почему

Молочный ряд на рынке работает без очередей и ажиотажа. Продукты — в изобилии: творог, сметана, сливки, домашнее масло и яйца. Однако продавцы не скрывают и говорят, что в хозяйствах стало меньше коров, и это чувствуется.

Домашняя сметана на продажу. Фото: Новини.LIVE

Анна, которая уже много лет торгует здесь, рассказывает, что люди изменили привычки покупок.

"Люди теперь берут немного — 200-300 граммов творога или полкило, и хватает. Масло больше покупают под выпечку. Пенсионеры чаще всего берут совсем маленькие порции", — говорит продавщица.

Какие цены на "молочку" на рынке сейчас

Цены пока держатся на знакомом уровне: творог от 150 до 200 грн, масло — 450, сметана — 140, сливки — около 300, яйца — 70 грн за десяток.

"Все свежее и качественное, но коров стало меньше, молока тоже меньше. Если так пойдет дальше, может и подорожать, хотя пока никто не поднимает цену", — добавила продавщица.

