Цены на одесских рынках — стали ли дешевле овощи в сентябре

Цены на одесских рынках — стали ли дешевле овощи в сентябре

Дата публикации 18 сентября 2025 21:16
Цены на одесских рынках сентябрь - какие продукты подешевели
Люди покупают овощи и фрукты. Фото: Новини.LIVE

Для большинства украинских семей реальное состояние кошелька лучше всего показывает продуктовая корзина. Стоимость овощей, фруктов и мяса ползет вверх, тогда как доходы растут куда медленнее. На одесских рынках ценники меняются каждую неделю: часть позиций проседает благодаря сезону, другие дорожают из-за расходов и логистики. С наступлением холодов ожидаются новые корректировки — и не в сторону удешевления.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский рынок, чтобы проверить, какие цены сейчас у продавцов.

Овощи на Киевском рынке

Середина сентября добавляет практичности в корзину: молодые кабачки, салатные томаты, сладкий перец "под ужин", чеснок — под заготовки. На столах — и "классика" (картофель, морковь, лук), и сезонные сорта с юга. Торговля на этой неделе более ровная, без ажиотажа: горожане возвращаются из отпусков, а спрос постепенно смещается к "борщевому набору". Продавцы ожидают оживления, когда похолодает и пойдут активные консервации.

"Немного, как и везде, торговля просела — сезонно. Вот-вот станет прохладнее, люди вспомнят о заготовках на зиму, тогда пойдут объемы", —  говорит продавец Наталья.

Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 1
Продавщица Наталья о сезонности торговли. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

  • Кабачок молодой — 20 грн/кг
  • Помидоры — 55 грн/кг
  • Томаты розово-желтые — 75 грн/кг
  • Огурец тонкокожий — 40 грн/кг
  • Перец сладкий — 75-90 грн/кг
  • Баклажан — 40 грн/кг
  • Картофель — 30 грн/кг
  • Морковь — 30 грн/кг
  • Лук репчатый — 25 грн/кг
  • Лук салатный — 50-100 грн/кг
  • Чеснок — 200 грн/кг
Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 2
Овощи Бессарабии на Киевском рынке в Одессе. фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды

Летние позиции еще держатся, но чувствуется осенний переход: персики расходятся партиями, виноград берут "на стол" и "на сок", арбузы и дыни — в завершающем аккорде сезона. Ягода все еще есть, но уже дороже "пика" лета — выручают более мелкие фасовки. Продавцы отмечают: стоимость меняется вместе с завозом — приехало больше, упала; партия меньше — подтянулась вверх.

"На рынке стоимость постоянно колеблется. Когда завоз больше  цена падает, когда меньше  растет. Все зависит от того, сколько товара на руках", —  говорит продавец Валентина.

Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 3
Продавщица Валентина об изменениях цен на фрукты. фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов и ягод:

  • Персик — 100-130 грн/кг
  • Виноград "кишмиш" без косточки — 150 грн/кг
  • Клубника — 200 грн/кг
  • Голубика — 260-280 грн/кг
  • Арбуз — 18-20 грн/кг
  • Дыня — 40-55 грн/кг
Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 4
Фрукты и ягоды на прилавке одесского базара. Фото: Новини.LIVE

Зелень на Киевском рынке

Зеленый стол после летней жары "ожил": лист выглядит свежее, ароматы ярче. Берут пучками для ежедневных блюд — укроп, петрушку, базилик; отдельно — шпинат и щавель небольшими фасовками. Продавцы говорят, что после сентября рынок входит в более ровный режим: остаются "свои", постоянные покупатели. Стоимость зелени понемногу откатилась от летних — "выгоревших" отметок.

"По сравнению с летом это ощутимо: отдыхающие разъехались, остались постоянные покупатели. Лист в жару горел  были сбои, а теперь налаживается и немножко подешевело", —  говорит продавец Валерий.

Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 5
Продавец Валерий о летних урожаях зелени. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени:

  • Укроп, петрушка — 15 грн/пучок
  • Базилик — 20 грн/пучок
  • Зеленый лук — 20 грн/пучок
  • Щавель — 15 грн/пучок
  • Шпинат — 15 грн/пучок
Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 6
Зелень на прилавке Киевского рынка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Молочная продукция

Молочный ряд работает в "осеннем" ритме: без очередей, но стабильно. Берут небольшими порциями — "на сегодня": творог, сметана, сливки; масло — под домашнюю выпечку. Продавцы держат стоимость на знакомом уровне, но признают: предложение сырья уменьшается, и это может отразиться на цене, но пока — без резких движений.

"Людей меньше, возможно, разъехались. Стоимость мы не меняли, просто берут скромнее  по 200-300 граммов. Коров меньше, молока тоже. Не исключаем, что может подорожать", —  говорит продавец Анна.

Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 7
Продавщица Анна о повышении цен на молочку. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции:

  • Масло — 450 грн/кг
  • Творог средний — 150 грн/кг
  • Творог жирный — 200 грн/кг
  • Яйца домашние — 70 грн/десяток
  • Сметана — 140 грн/кг
  • Сливки — 300 грн/л
Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 8
Стоимость молочной продукции на Киевском рынке. Фото: Новини.LIVE

Мясо на Киевском рынке

Мясной стол держит полный набор — от задней части до шейки. Атмосфера сдержанная: показывают срез, режут "под блюдо", подчеркивают, что все домашнее. Продавцы говорят прямо: себестоимость растет, но повышать хочется меньше всего — не все выдерживают ценник. Пока пытаются удержать планку, но зерно и корма дорожают.

"Стоимость подросла, и не каждый может позволить себе купить, к сожалению. Корма и пшеница дорожают  все тянет за собой цену. Очень хотелось бы держать доступнее, чтобы каждый мог взять хорошее мясо", —  говорит продавец Светлана.

Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 9
Продавщица Светлана о повышении цен на мясо. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса:

  • Задняя часть — 270-280 грн/кг
  • Лопатка — 270-280 грн/кг
  • Шейка с вырезкой — 380 грн/кг
  • Биточок — 320 грн/кг
  • "Чалагач" — 300 грн/кг
  • Бедро — 250 грн/кг
  • Сало (шмаленое/вышмаленое, разные виды) — 50-320 грн/кг
Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 10
Мясные прилавки на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на смену времени года и более спокойный темп торговли, Киевский рынок в Одессе держит пульс города. Между раскладками с овощами и фруктами смешиваются ароматы специй и свежей зелени, раздаются шутки продавцов и упрямые торги за килограмм. Осенью он не теряет характера: сюда приходят не только за продуктами — сюда заходят, чтобы почувствовать настроение Одессы, ее голос и вкус.

Ранее мы писали о том, сколько стоят продукты на "Привозе", а также, что одесситы не могут себе позволить из продуктовой корзины.

Одесса продукты фрукты рынок овощи Новости Одессы цены
Хлопонин Никита - Журналист
Автор:
Хлопонин Никита
