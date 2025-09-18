Цены на одесских рынках сентябрь - какие продукты подешевели

Люди покупают овощи и фрукты. Фото: Новини.LIVE

Для большинства украинских семей реальное состояние кошелька лучше всего показывает продуктовая корзина. Стоимость овощей, фруктов и мяса ползет вверх, тогда как доходы растут куда медленнее. На одесских рынках ценники меняются каждую неделю: часть позиций проседает благодаря сезону, другие дорожают из-за расходов и логистики. С наступлением холодов ожидаются новые корректировки — и не в сторону удешевления.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский рынок, чтобы проверить, какие цены сейчас у продавцов.

Овощи на Киевском рынке

Середина сентября добавляет практичности в корзину: молодые кабачки, салатные томаты, сладкий перец "под ужин", чеснок — под заготовки. На столах — и "классика" (картофель, морковь, лук), и сезонные сорта с юга. Торговля на этой неделе более ровная, без ажиотажа: горожане возвращаются из отпусков, а спрос постепенно смещается к "борщевому набору". Продавцы ожидают оживления, когда похолодает и пойдут активные консервации.

"Немного, как и везде, торговля просела — сезонно. Вот-вот станет прохладнее, люди вспомнят о заготовках на зиму, тогда пойдут объемы", — говорит продавец Наталья.

Продавщица Наталья о сезонности торговли. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Кабачок молодой — 20 грн/кг

Помидоры — 55 грн/кг

Томаты розово-желтые — 75 грн/кг

Огурец тонкокожий — 40 грн/кг

Перец сладкий — 75-90 грн/кг

Баклажан — 40 грн/кг

Картофель — 30 грн/кг

Морковь — 30 грн/кг

Лук репчатый — 25 грн/кг

Лук салатный — 50-100 грн/кг

Чеснок — 200 грн/кг

Овощи Бессарабии на Киевском рынке в Одессе. фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды

Летние позиции еще держатся, но чувствуется осенний переход: персики расходятся партиями, виноград берут "на стол" и "на сок", арбузы и дыни — в завершающем аккорде сезона. Ягода все еще есть, но уже дороже "пика" лета — выручают более мелкие фасовки. Продавцы отмечают: стоимость меняется вместе с завозом — приехало больше, упала; партия меньше — подтянулась вверх.

"На рынке стоимость постоянно колеблется. Когда завоз больше — цена падает, когда меньше — растет. Все зависит от того, сколько товара на руках", — говорит продавец Валентина.

Продавщица Валентина об изменениях цен на фрукты. фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов и ягод:

Персик — 100-130 грн/кг

Виноград "кишмиш" без косточки — 150 грн/кг

Клубника — 200 грн/кг

Голубика — 260-280 грн/кг

Арбуз — 18-20 грн/кг

Дыня — 40-55 грн/кг

Фрукты и ягоды на прилавке одесского базара. Фото: Новини.LIVE

Зелень на Киевском рынке

Зеленый стол после летней жары "ожил": лист выглядит свежее, ароматы ярче. Берут пучками для ежедневных блюд — укроп, петрушку, базилик; отдельно — шпинат и щавель небольшими фасовками. Продавцы говорят, что после сентября рынок входит в более ровный режим: остаются "свои", постоянные покупатели. Стоимость зелени понемногу откатилась от летних — "выгоревших" отметок.

"По сравнению с летом это ощутимо: отдыхающие разъехались, остались постоянные покупатели. Лист в жару горел — были сбои, а теперь налаживается и немножко подешевело", — говорит продавец Валерий.

Продавец Валерий о летних урожаях зелени. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени:

Укроп, петрушка — 15 грн/пучок

Базилик — 20 грн/пучок

Зеленый лук — 20 грн/пучок

Щавель — 15 грн/пучок

Шпинат — 15 грн/пучок

Зелень на прилавке Киевского рынка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Молочная продукция

Молочный ряд работает в "осеннем" ритме: без очередей, но стабильно. Берут небольшими порциями — "на сегодня": творог, сметана, сливки; масло — под домашнюю выпечку. Продавцы держат стоимость на знакомом уровне, но признают: предложение сырья уменьшается, и это может отразиться на цене, но пока — без резких движений.

"Людей меньше, возможно, разъехались. Стоимость мы не меняли, просто берут скромнее — по 200-300 граммов. Коров меньше, молока тоже. Не исключаем, что может подорожать", — говорит продавец Анна.

Продавщица Анна о повышении цен на молочку. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции:

Масло — 450 грн/кг

Творог средний — 150 грн/кг

Творог жирный — 200 грн/кг

Яйца домашние — 70 грн/десяток

Сметана — 140 грн/кг

Сливки — 300 грн/л

Стоимость молочной продукции на Киевском рынке. Фото: Новини.LIVE

Мясо на Киевском рынке

Мясной стол держит полный набор — от задней части до шейки. Атмосфера сдержанная: показывают срез, режут "под блюдо", подчеркивают, что все домашнее. Продавцы говорят прямо: себестоимость растет, но повышать хочется меньше всего — не все выдерживают ценник. Пока пытаются удержать планку, но зерно и корма дорожают.

"Стоимость подросла, и не каждый может позволить себе купить, к сожалению. Корма и пшеница дорожают — все тянет за собой цену. Очень хотелось бы держать доступнее, чтобы каждый мог взять хорошее мясо", — говорит продавец Светлана.

Продавщица Светлана о повышении цен на мясо. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса:

Задняя часть — 270-280 грн/кг

Лопатка — 270-280 грн/кг

Шейка с вырезкой — 380 грн/кг

Биточок — 320 грн/кг

"Чалагач" — 300 грн/кг

Бедро — 250 грн/кг

Сало (шмаленое/вышмаленое, разные виды) — 50-320 грн/кг

Мясные прилавки на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на смену времени года и более спокойный темп торговли, Киевский рынок в Одессе держит пульс города. Между раскладками с овощами и фруктами смешиваются ароматы специй и свежей зелени, раздаются шутки продавцов и упрямые торги за килограмм. Осенью он не теряет характера: сюда приходят не только за продуктами — сюда заходят, чтобы почувствовать настроение Одессы, ее голос и вкус.

Ранее мы писали о том, сколько стоят продукты на "Привозе", а также, что одесситы не могут себе позволить из продуктовой корзины.